Началась реставрация опорной стены Тоомпеа: лестница Паткули закрыта
В связи с реставрацией опорной стены Тоомпеа лестница Паткули, соединяющая Нижний город с северной стороной Тоомпеа, будет закрыта с 6 до 27 июня.
До окончания работ к Тоомпеа с улицы Нунне можно будет пройти через Пикк Ялг. Работы по реставрации будут проводиться на участке опорной стены длиной 130 метров и высотой 14 метров, от платформы Паткули до сквера Китсеаэд. Реставрационные работы начнутся со стороны лестницы Паткули.
«На склонах Тоомпеа укрепления, относящиеся к Средневековью и раннему Новому времени, сочетаются с парком, который был построен в 19 веке, история переплетается с городской природой. Но и за зелеными насаждениями, и за памятниками необходимо ухаживать, чтобы они были безопасными и сохраняли своеобразие этого места, - сказала вице-мэр Таллинна Мадле Липпус. – В ходе предстоящих работ продолжится начатая в 2017 году последовательная реконструкция опорной стены Тоомпеа. Цель работ – сделать опорную стену более безопасной для жителей и гостей города. Мы также работаем над проведением государственной закупки, предусматривающей приведение в порядок опорной стены у основания смотровой площадки Кохтуотса».
Строительство опорной стены Тоомпеа началось в 1860-х годах и продолжалось до начала 20-го века. После Крымской войны, в 1857-1858 годах, пояс земляных укреплений Таллинна был исключен из числа оборонительных сооружений Российской империи и впоследствии преобразован в парки и зеленые зоны. Опорная стена подпирает каменный склон Тоомпеа, чтобы предотвратить угрозу обрушения. Кладка включает большие разгрузочные своды с остроконечными арками в готическом стиле, типичные для архитектуры 19 века.
В начале советского времени состояние опорной стены стало стремительно ухудшаться, произошли крупные обрушения. В 1956-1958 годах на Тоомпеа были проведены масштабные работы по реставрации опорной стены и лестниц, переделана нижняя часть лестницы Паткули и расширена смотровая площадка. В 1990-х годах опорная стена Тоомпеа снова начала приходить в негодность, поэтому лестница Паткули была на пару лет закрыта. Капитальный ремонт опорной стены и лестниц Пильштикера и Паткули был проведен в период с 1993 по 1997 год.
В 2017 году город снова приступил к реставрации нуждающихся в ремонте опорных стен Тоомпеа. Поверхность опорной стены и выступы покрываются лишайником и прочей растительностью. В стене и сводах встречаются отверстия, которые необходимо заделать, а в некоторых местах раствор вымыло из швов. Ряд известняковых плит, покрывающих опорную стену и ее ниши, также пришел в негодность.
Старый город Таллинна является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1997 года. Согласно долгосрочной стратегии развития «Таллинн 2035», необходимо обеспечить охрану и уход за памятниками культуры, ценными зданиями и археологическим наследием, чтобы историческое городское пространство и жилая среда представляли ценность, а архитектурное наследие обеспечивало привлекательную среду для жизни, предпринимательства и туризма. Согласно стратегии, находящиеся под защитой храмы, городская стена и башни, а также земляные укрепления будут отреставрированы и станут доступными для общественности. Будет оказываться поддержка прикладным и академическим исследованиям наследия.