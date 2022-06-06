Новости Эстонии
06.06.2022, 19:59

Кая Каллас на встрече с Борисом Джонсоном: восточный фланг НАТО требует укрепления

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Встреча Каллас и Джонсона
Встреча Каллас и Джонсона
ФОТО: Правительство ЭР

Сегодня в Лондоне прошла встреча премьер-министра Эстонии Каи Каллас и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. После встречи премьер-министры приняли заявление, в котором стороны концентрируются на необходимости укреплять эстонско-британское многостороннее сотрудничество в оборонной сфере и сделать ясный шаг в усилении НАТО.

По словам Каи Каллас, война России в Украине основательно изменила ситуацию в области европейской безопасности.

"Блок НАТО должен должен адаптироваться в новой среде", - отметила глава эстонского правительства.

Каллас и Джонсон согласились с тем, что НАТО должен принципиально изменить свой подход к обороне на восточном фланге, и конкретные решения здесь нужно принять на саммите НАТО в Мадриде".

Совместное заявление опубликовано здесь.

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