Кая Каллас на встрече с Борисом Джонсоном: восточный фланг НАТО требует укрепления(18)
Сегодня в Лондоне прошла встреча премьер-министра Эстонии Каи Каллас и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. После встречи премьер-министры приняли заявление, в котором стороны концентрируются на необходимости укреплять эстонско-британское многостороннее сотрудничество в оборонной сфере и сделать ясный шаг в усилении НАТО.
По словам Каи Каллас, война России в Украине основательно изменила ситуацию в области европейской безопасности.
"Блок НАТО должен должен адаптироваться в новой среде", - отметила глава эстонского правительства.
Каллас и Джонсон согласились с тем, что НАТО должен принципиально изменить свой подход к обороне на восточном фланге, и конкретные решения здесь нужно принять на саммите НАТО в Мадриде".
Совместное заявление опубликовано здесь.