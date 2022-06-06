Михкельсон: мы должны быть готовы поддерживать Украину на протяжении длительного времени

По словам председателя комиссии Марко Михкельсона, Украина нуждается в непрекращающейся военной, экономической и политической поддержке, чтобы победить в развязанной Россией войне. «Поддержка западных стран должна быть постоянной и неустанной. Мы должны быть готовы поддерживать Украину на протяжении длительного времени», – сказал он.

По словам Михкельсона, Украина в первую очередь нуждается в вооружении, но и в экономической поддержке западных стран. В числе прочего это касается введения новых санкций в отношении России. «Также важным политическим сигналом для Украины будет скорейшее предоставление ей статуса государства-кандидата Европейского союза. Мы должны сделать все, чтобы Украина смогла восстановить экспорт зерновых, и приложить все усилия, чтобы военные преступления России были расследованы», – сказал он.