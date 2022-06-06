Партия "Отечество" собирается положить конец правительственному кризису. Когда примут решение?

По словам председателя "Отечества" Хелира-Валдора Сеэдера, долг всех парламентских партий - найти выход из кризиса, вызванного распадом коалиции Центристской партии и Партией реформ.

"Партия "Отечество" встретится со всеми представленными в Рийгикогу партиями, чтобы найти выход из кризиса государственного управления, вызванного предыдущей коалицией. В нынешней сложной ситуации в экономике и государственной безопасности для Эстонии необходимо создать правительство, способное сотрудничать между собой и предлагать решения насущных проблем эстонского общества», — сказал Сеэдер.

На созванной сегодня после совместного заседания пресс-конференции лидер "Отечества" сообщил, что окончательное решение будет принято в субботу на партийном совете. "На совете мы сделаем окончательный выбор, а до этого должны будут пройти встречи в трехпартийном формате», — сказал Сеэдер. «Мы надеемся провести переговоры в течение этой рабочей недели, чтобы у нас была возможность вынести решение к субботе".

Сеэдер добавил, что в предстоящую субботу на собрании партии может быть как голосование, так и консенсусное решение. "Последний вариант всегда лучше",- заключил он.