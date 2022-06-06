Оставшиеся без работы министры получат компенсацию в размере средней эстонской зарплаты за два года

"Должностной оклад министра сейчас 6207 евро в месяц", - напомнила Тагель. Зарплата за 6 месяцев - 37 242 евро. Для сравнения: средняя брутто-зарплата в Эстонии (по данным первого квартала 2022 года) за два года составляет 38 232 евро.

"Компенсация не выплачивается, если освобожденный от должности министр возвращается к работе члена Рийгикогу", - добавила Тагель.

Таким образом, компенсацию в 37 242 евро получат министр внутренних дел Кристиан Яани, министр иностранных дел Эва-Мариа Лийметс, министр культуры Тийт Терик и министр здравоохранения Танель Кийк. Так как министры Таави Аас, Яак Ааб и Эрки Сависаар вернулись в Рийгикогу, то им компенсацию выплачивать не будут.