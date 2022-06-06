Яак Ааб о возможности возглавить новое правительство Мартину Хельме: в политике ничего не исключено

"План прежний, никаких других решений не было", - прокомментировал Ааб нынешнее положение Центристской партии в ходе правительственного кризиса. Он сказал, что сейчас Центристская партия должна дождаться ответа Isamaa и EKRE на предложение центристов начать переговоры. "Прежде всего надо дождаться их решений".

Что будет делать ЦП в случае, если Isamaa и EKRE отклонят предложение центристов?

По словам Ааба, тогда ЦП останется в оппозиции. "Что уж теперь", - сказал он и добавил, что центристы могут отстаивать свои взгляды и в оппозиции.

"Важно, чтобы как можно быстрее было сформировано работающее правительство, - отметил Ааб. - Правительство с восемью министрами от Партии реформ не является работающим". Бывший министр высказал опасение, что в таком правительстве существует опасность, что принимаемые решения будут иметь крен в сторону мировоззрения Партии реформ.

Готова ли Центристская партия к тому, что при коалиции с EKRE и Isamaa премьер-министром станет Мартин Хельме (председатель EKRE) или Хелир-Валдор Сеэдер (председатель Isamaa)?

"Заранее этого сказать не могу, это зависит от договоренности, - ответил Ааб. - В политике не исключен ни один вариант".

Ааб отметил, что целью пребывания в правительстве для ЦП не является слава или известность.

Ааб не считает, учитывая ситуацию с безопасностью, внеочередные парламентские выборы за 10 месяцев до очередных разумным решением.