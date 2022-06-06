Яак Ааб о возможности возглавить новое правительство Мартину Хельме: в политике ничего не исключено(1)
Центристская партия, сделавшая предложение Эстонской консервативной народной партии (EKRE) и Isamaa ("Отечеству") начать переговоры о формировании правящей коалиции, находится сейчас в выжидательной позиции. То есть должна дождаться решений Isamaa и EKRE, говорит бывший министр госуправления от Центристской партии (ЦП) Яак Ааб.
"План прежний, никаких других решений не было", - прокомментировал Ааб нынешнее положение Центристской партии в ходе правительственного кризиса. Он сказал, что сейчас Центристская партия должна дождаться ответа Isamaa и EKRE на предложение центристов начать переговоры. "Прежде всего надо дождаться их решений".
Что будет делать ЦП в случае, если Isamaa и EKRE отклонят предложение центристов?
По словам Ааба, тогда ЦП останется в оппозиции. "Что уж теперь", - сказал он и добавил, что центристы могут отстаивать свои взгляды и в оппозиции.
"Важно, чтобы как можно быстрее было сформировано работающее правительство, - отметил Ааб. - Правительство с восемью министрами от Партии реформ не является работающим". Бывший министр высказал опасение, что в таком правительстве существует опасность, что принимаемые решения будут иметь крен в сторону мировоззрения Партии реформ.
Готова ли Центристская партия к тому, что при коалиции с EKRE и Isamaa премьер-министром станет Мартин Хельме (председатель EKRE) или Хелир-Валдор Сеэдер (председатель Isamaa)?
"Заранее этого сказать не могу, это зависит от договоренности, - ответил Ааб. - В политике не исключен ни один вариант".
Ааб отметил, что целью пребывания в правительстве для ЦП не является слава или известность.
Ааб не считает, учитывая ситуацию с безопасностью, внеочередные парламентские выборы за 10 месяцев до очередных разумным решением.