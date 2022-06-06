ФОТО | Концерты, шествие, спортивные забеги, перфоманс и кино под ночным небом - как отметили Дни города в Нарве

Почти три дня Нарва гуляла. Под солнцем и дождем, утром, днем и даже поздним вечером. Мероприятия были продуманы для детей, подростков и взрослых. Театральные, спортивные, творческие и развлекательные – пожалуй, каждый нашел для себя что-то свое.