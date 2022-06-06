ФОТО | Концерты, шествие, спортивные забеги, перфоманс и кино под ночным небом - как отметили Дни города в Нарве(1)
Почти три дня Нарва гуляла. Под солнцем и дождем, утром, днем и даже поздним вечером. Мероприятия были продуманы для детей, подростков и взрослых. Театральные, спортивные, творческие и развлекательные – пожалуй, каждый нашел для себя что-то свое.
Подростки особенно радовались дурачеству с красками холи и возможности заявить себя на молодежном фестивале Young nation. Его подготовили местные молодежные организации.
Традиционное шествие коллективов города кто-то назвал возвращением Первомая, ночные показы во дворе Нарвского замка, несмотря на дождь, попросили проводить чаще. Силачи показали свои навыки в "Забеге героев", их активно поддержали зрители, а творческие горожане расписали стену здания.
Сфотографироваться с Уку Сувисте выстроилась очередь фанатов. Тепло встретили нарвитяне и «юбилейный» концерт местной легендарной группы Avenue.
Садовая вечеринка "KRENYCH SUNDAY" с фонарями, милыми флажками, гамаками, творческой мастерской и выступлением театра "Королевский Жираф" покорила всех, кто пришел к Арт-резиденции во второй половине дня в воскресенье.
Смотрите, как нарвитяне отметили день рождения города.