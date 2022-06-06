В Латвии запретили все российские телеканалы. И разрешили трансляцию «Дождя»(13)
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил транслировать в Латвии 80 российских телеканалов, которые еще оставались доступны латвийским телезрителям. Исключение сделано для телеканала "Дождь": он получил регистрацию в Латвии и будет работать из Риги, пишет латвийский "Дельфи".
Как объяснил агентству LETA председатель NEPLP Ивар Аболиньш, решение принято, опираясь на новую законодательную норму. Она предусматривает, что в Латвии не могут работать программы, зарегистрированные в стране, угрожающей независимости и территориальной целостности другой страны.
Это решение вступает в силу 9 июня и будет действовать до тех пор, пока Россия не прекратит войну и не отдаст Крым.
Под запрет попали такие каналы, как E TV, Иллюзион+, "Кино24", "Мир ТВ", "Охота и рыбалка", "Перец", "Русский Иллюзион" и другие.
Решение о блокировке российских каналов — в том числе развлекательных — NEPLP принял в начале марта. Компания Global Media, занимающиеся ретрансляцией этих телеканалов в Латвии, подала иск с просьбой приостановить это решение. 29 апреля Административный суд решил временно вернуть в латвийский эфир российские телеканалы "THT — Комеди", TNT4 International, "Пятница", KHL TV Channel и TNT Music. Суд объяснил свое решение тем, что NEPLP не смог аргументировать, как развлекательные каналы угрожают государственной безопасности Латвии.
NEPLP обжаловал это решение в суде высшей инстанции. 26 мая Сейм в окончательном чтении принял поправки в Закон об электронных СМИ, которые наделяют Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) правом ограничивать иностранные программы, если их делают в странах, угрожающих суверенитету других стран.
Телеканал "Дождь" получил регистрацию в Латвии и будет вещать из Риги
Национальный совет электронных СМИ (NEPLP) в понедельник выдал разрешение на вещание телевизионной программе "Дождь"/TV Rain. Это означает, что в будущем телеканал будет транслироваться из Риги, сообщил Аболиньш.
В начале марта независимый российский телеканал "Дождь" на время прекратил свою деятельность, а его главный редактор Тихон Дзядко и многие работники редакции покинули Россию. Уже в тот момент руководство канала стало обсуждать формат, при котором "Дождь" сможет продолжить работу.
Генеральный директор канала Наталья Синдеева объяснила решение приостановить деятельность "Дождя" законом о распространении фейковых новостей, который приняла Госдума.
"Дождь" появится в списке зарегистрированных в Латвии каналов 9 июня. Аболиньш подтвердил, что переговоры о трансляции телеканала из Латвии шли примерно три месяца, в них участвовали различные предприниматели латвийской медиасферы.
С момента начала войны в Украине 24 февраля российские власти стали проводить новые репрессии против средств массовой информации. Любая информация о военных преступлениях России в Украине стала считаться фейковыми новостями, а независимым журналистам угрожала уголовная ответственность, напоминает латвийский "Дельфи".
Ранее сообщалось, что в Ригу из России уже переместился московский офис немецкого издания Deutsche Welle и некоторые другие российские независимые медиа.