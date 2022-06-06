Сеэдер: Isamaa не будет торопиться с выбором партнера для коалиционных переговоров

"Мы ведь не знаем в точности, что ждут от новой правительственной коалиции реформисты, социал-демократы, центристы, политики Консервативной народной партии (EKRE)", - сказал Сеэдер в понедельник радионовостям ERR в ответ на вопрос о том, когда Isamaa примет решение о выборе партнера для коалиционных переговоров.

"Поэтому я думаю, что наше правление и [парламентская] фракция, которые сегодня (6 июня - ред.) соберутся на совместное заседание, скорее всего примут решение сначала встретиться с обеими, так сказать, "тройками", чтобы узнать ожидания и желания различных сторон, - добавил он. - Я не думаю, что сегодня будет высказана какая-то окончательная позиция".

Напомним, что премьер-министр Кая Каллас на прошлой неделе отправила в отставку министров своего коалиционного партнера - Центристской партии, и предложила войти в правительство социал-демократам и Isamaa. Центристы, в свою очередь, предложили консультации EKRE и Isamaa о создании правительства.