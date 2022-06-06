Евгений Осиновский: EKREIKE вернется. В данный момент осуществляется давно задуманная секретная сделка

Иногда недостаточно проанализировать сцену, чтобы понять пьесу. Нужно иметь представление о пьесе в целом и знать постановщиков. Хорошая постановка - та, предсказать концовку по первой сцене которой невозможно. Однако это не означает, что конец неизвестен.

Центристская партия, EKRE и Isamaa продолжают реализовывать свою прежнюю секретную сделку, в результате которой будет сформирована новая трехпартийная коалиция.

Пятничное решение Каи Каллас об освобождении министров Центристской партии от должности стало для тройки неожиданным. На выходных был разработан план реагирования на это новое обстоятельство, и сегодня утром начались синхронные действия.

Прежде чем включить этот момент в часть сделки, я хотел бы отметить, что наиболее логичной реакцией в пятницу было бы инициировать недоверие к Кае Каллас со стороны Центристской партии (зачем им удерживать главу правительства, который исключил их из правительства?), что объединило бы EKRE и Isamaa. Тогда бы расчистилась площадка для новой коалиции, как и хотел Сеэдер. Но такой путь выбран не был. Так почему?

- Вероятно, будущий правящий союз слегка опасается возможности реализации четвертого пункта 97-го параграфа Конституции, т.е. внеочередных выборов. Однако после заявления президента республики в четверг (где Центристская партия также призывается к формированию правительства) это маловероятно.

- Наиболее вероятная причина в том, что большая часть фракции Isamaa не готова в ближайшие дни проголосовать за недоверие Кае Каллас. Лидеры Isamaa в узком кругу сколотили новую правительственную сделку, оставив большую часть фракции без информации. Каждый член Рийгикогу понимает, что голосование за недоверие Кае Каллас – это голос за новое правительство центристов, EKRE и Isamaa.

Таким образом, запущена новая информационная операция, первые три компонента которой уже общественности доступны (вероятно, есть еще компоненты).