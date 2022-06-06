Евгений Осиновский: EKREIKE вернется. В данный момент осуществляется давно задуманная секретная сделка(10)
Запущена новая инфооперация, три составляющих которой уже открыты общественности. Вероятно, есть и другие.
Иногда недостаточно проанализировать сцену, чтобы понять пьесу. Нужно иметь представление о пьесе в целом и знать постановщиков. Хорошая постановка - та, предсказать концовку по первой сцене которой невозможно. Однако это не означает, что конец неизвестен.
Центристская партия, EKRE и Isamaa продолжают реализовывать свою прежнюю секретную сделку, в результате которой будет сформирована новая трехпартийная коалиция.
Пятничное решение Каи Каллас об освобождении министров Центристской партии от должности стало для тройки неожиданным. На выходных был разработан план реагирования на это новое обстоятельство, и сегодня утром начались синхронные действия.
Прежде чем включить этот момент в часть сделки, я хотел бы отметить, что наиболее логичной реакцией в пятницу было бы инициировать недоверие к Кае Каллас со стороны Центристской партии (зачем им удерживать главу правительства, который исключил их из правительства?), что объединило бы EKRE и Isamaa. Тогда бы расчистилась площадка для новой коалиции, как и хотел Сеэдер. Но такой путь выбран не был. Так почему?
- Вероятно, будущий правящий союз слегка опасается возможности реализации четвертого пункта 97-го параграфа Конституции, т.е. внеочередных выборов. Однако после заявления президента республики в четверг (где Центристская партия также призывается к формированию правительства) это маловероятно.
- Наиболее вероятная причина в том, что большая часть фракции Isamaa не готова в ближайшие дни проголосовать за недоверие Кае Каллас. Лидеры Isamaa в узком кругу сколотили новую правительственную сделку, оставив большую часть фракции без информации. Каждый член Рийгикогу понимает, что голосование за недоверие Кае Каллас – это голос за новое правительство центристов, EKRE и Isamaa.
Таким образом, запущена новая информационная операция, первые три компонента которой уже общественности доступны (вероятно, есть еще компоненты).
- Юри Ратас рассказывает о том, как Кая Каллас сделала правительство недееспособным. Да, не Центристская партия, которая с удовольствием, шаг за шагом, вместе со своими будущими соратниками прекращала сотрудничество с правительством, закончив это эскалацией, а Кая Каллас. Кроме того, Ратас тестирует версию о том, что в условиях сложной ситуации с безопасностью половина правительства недееспособна и пользуется поддержкой только трети Рийгикогу (последнее длится фактически несколько недель). Сеэдер поддакивает этому, говоря, что премьер-министр действует не в духе конституции. Как будто сейчас у парламента и президента отсутствует возможность поменять премьер-министра (на самом деле такая возможность имеется - это вотум недоверия). Целью этой атаки является общественное давление на Каю Каллас, дабы заставить ее уйти в отставку.
- Чтобы такое давление возникло, нужно время. В этом помогают Isamaa и EKRE. Каждый, кто видел вблизи формирование правительства, знает, что любая партия тут же обсудит приглашение на коалиционные переговоры. Они также, конечно, в курсе, что существующее правительство никогда не будет распущено, пока не сформируется новое. Однако правление Isamaa собирается для обсуждения данного вопроса спустя три дня. Частью данного плана является то, что Сеэдер подтверждает заранее, что на этой встрече не будет принято никакого решения, и желательно провести консультации со всеми. EKRE выжидает еще один день и собирается во вторник вечером (хотя обсуждать им по сути нечего, так как на столе только одно предложение).
- Вечер среды начинается с ночного заседания Рийгикогу по вопросу изменения детских пособий. Он длится минимум до четверга. Возможно, для демонстрации героической борьбы, будут проведены дополнительные заседания. На самом деле все знают, что этот законопроект законом не станет. Цель направления этого фронта - снова привлечь внимание общественности к детским пособиям, отвлекши его от свержения правительства. Чтобы можно было сказать, что Партия реформ должна быть отстранена от власти не для того, чтобы Ратас, Хельме и Сеэдер могли править вместо нее, а для того, чтобы разблокировать Рийгикогу и встать на защиту детей. Когда новое правительство, наконец, приступит к работе, увеличение детских пособий будет осуществлено с помощью законопроекта, инициированного правительством, который можно связать с доверием.
Выходные подтвердили, что в EKREIKE есть грамотные политтехнологи, способные оперативно предложить новые ходы. Когда спектакль закончится, и EKREIKE займет свое место в правительстве, всем, конечно, станет ясно, что было правдой, а что лишь тенью на стене пещеры. Но к тому времени это уже будет свершившемся фактом, и то, как они туда попали, вряд ли будет волновать общественность.