15.06.2022, 07:20
Тайна дела Марти Куузика: почему политика оправдали за проявление насилия в отношении жены?(3)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Суд счел, что жена Марти Куузика не могла получить травму в результате “падения”, однако по закону и в соответствии с судебной практикой политика все-таки оправдали.
9 мая этого года завершился длившийся в течение трех лет уголовный процесс в отношении бывшего министра внешней торговли и информационных технологий 51-летнего Марти Куузика.
Вступило в силу решение Тартуского окружного суда, который оправдал Куузика по обвинению в нанесении телесных повреждений своей жене.
Суд над Куузиком проходил в закрытом режиме.
Тартуский окружной суд разрешил “Экспрессу” опубликовать некоторые выдержки из приговора, отражающие логику судебного процесса.