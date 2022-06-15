Эстонский экспресс
15.06.2022, 07:20

Тайна дела Марти Куузика: почему политика оправдали за проявление насилия в отношении жены?

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БЕСЦЕННЫЙ ПОЛИТИК: Марти Куузик на конгрессе EKRE 4 июля 2020 года. EKRE потратила около 35 000 евро на его адвоката. Какую позицию теперь займет партия в связи с его оправдательным приговором?
БЕСЦЕННЫЙ ПОЛИТИК: Марти Куузик на конгрессе EKRE 4 июля 2020 года. EKRE потратила около 35 000 евро на его адвоката. Какую позицию теперь займет партия в связи с его оправдательным приговором?
ФОТО: Tiit Blaat | Ekspress Meedia

Суд счел, что жена Марти Куузика не могла получить травму в результате “падения”, однако по закону и в соответствии с судебной практикой политика все-таки оправдали.

9 мая этого года завершился длившийся в течение трех лет уголовный процесс в отношении бывшего министра внешней торговли и информационных технологий 51-летнего Марти Куузика.

Вступило в силу решение Тартуского окружного суда, который оправдал Куузика по обвинению в нанесении телесных повреждений своей жене.

Суд над Куузиком проходил в закрытом режиме.

Тартуский окружной суд разрешил “Экспрессу” опубликовать некоторые выдержки из приговора, отражающие логику судебного процесса.

Это позволит общественности понять, что и почему происходило в суде. Эти данные будут опубликованы впервые.

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