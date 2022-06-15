Тайна дела Марти Куузика: почему политика оправдали за проявление насилия в отношении жены?

БЕСЦЕННЫЙ ПОЛИТИК: Марти Куузик на конгрессе EKRE 4 июля 2020 года. EKRE потратила около 35 000 евро на его адвоката. Какую позицию теперь займет партия в связи с его оправдательным приговором?

ФОТО: Tiit Blaat | Ekspress Meedia