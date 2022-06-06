В ходе 8-часового разговора с мошенниками мужчина лишился более 9000 евро

Мужчину также спросили, есть ли в его галерее фотографии документов, которые могут быть использованы хакерами в банках для идентификации пользователя.



Помимо этого, ему позвонили якобы из банка SEB и сообщили, что на имя заявителя пытались взять кредиты в различных финансовых учреждениях. Звонки длились в общей сложности восемь часов, в течение которых мужчину перенаправили на другой номер, убедили скачать на свой телефон программу Aweray Remote (AweSun) и подтвердить все операции с помощью PIN-кодов.



Также поступил звонок с номера с пометкой "Идаская префектура" (Ida Prefektuur), в котором говорилось, что в связи с войной в Украине активизировались российские хакеры. На следующее утро звонок повторился, и жертва снова подтвердила транзакции с помощью PIN-кодов. Затем у потерпевшего возникли подозрения, и он позвонил в свой родной банк, где узнал, что это были мошенники, которые оформили кредиты на его имя. Общая сумма финансовых потерь составила 9320 евро.



Похожие случаи мошенничества происходили и раньше. 3 июня в полицию обратился 51-летний мужчина, которому мошенническим путем был нанесен ущерб в размере 6 409 евро. Ему позвонил якобы сотрудник Swedbank, который сообщил ему о подозрительных операциях на его банковском счете и попросил предоставить удостоверение личности и подтвердить операции с помощью Smart-ID.



3 июня также было возбуждено дело после того, как мужчина связался с женщиной через Instagram, предложив заплатить ей за общение с ним. После недели общения женщине прислали выписку из PayPal, в которой говорилось, что на ее счет должны были поступить 8 000 долларов. Чтобы получить деньги, женщина должна была перевести через платформу Mercuryo 750 евро. Сделав перевод, женщина не получила обещанных денег.