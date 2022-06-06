Традиция по-нарвски: дети делают подарки ко Дню флага, а учителя разыгрывают эстонскую сказку

"Второй год подряд отмечаем день флага, – говорит Тамара Гусева, директор. – Это волнительно и торжественно. В этом году совпали два праздника. Утром дети выступали в садике, а потом часть ребят у нас ушли на городские мероприятия с учителями. С оставшимся коллективом мы поздравили мэра. Наш подарок – это браслетики в цветах эстонского флага. Их готовили дети 5-7 лет из группы с недостатком зрения. Создание таких рукотворных подарков – это и любовь к Родине, и развитие мелкой моторики".

По словам Тамары Гусевой, директора детского сада, есть усталость от сухости и торжественности мероприятий, поэтому после обсуждения с коллегами они решили разыграть с мэром сказку. Яркие театрализации часто проходят в стенах садика. Эстонскую историю «Пять блинчиков» показывали до этого на Дне открытых дверей садика вместе с родителями. Всем понравилось, даже серьезно настроенные папы принимали участие в театрализации с детьми. Когда они забывали слова, ребятня с удовольствием им подсказывала.

Катри Райк поддержала инициативу учителей садика.

После поздравления мэр вручила коллективу садика флаг, который можно вывесить на улице. В расписании Катри Райк было всего 10 минут, но встреча немного затянулась. Директор садика показала мэру уникальное оборудование для коррекции зрения детей, рассказала, какие новшества появились у них, провела по площадке.