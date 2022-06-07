07.06.2022, 09:57
“Она смешно кричит на русском, когда злится”. Как украинские дети учатся в эстонской школе?(11)
- Завуч: "Я не сторонница школы с обучением полностью на украинском"
ФОТО: Ekspress Meedia
Художественная гимназия (Kunstigümnaasium) - школа с художественным уклоном в Копли. Здесь, как и во многих других школах Эстонии, ученики из Украины учатся в отдельном классе. Как они справляются с эстонским языком, какие у них уроки в расписании и чем они занимаются в свободное время выяснил репортер RusDelfi.