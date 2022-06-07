Новости Эстонии
07.06.2022, 09:57

“Она смешно кричит на русском, когда злится”. Как украинские дети учатся в эстонской школе?

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- Завуч: "Я не сторонница школы с обучением полностью на украинском"
Фото после уроков
Фото после уроков
ФОТО: Ekspress Meedia

Художественная гимназия (Kunstigümnaasium) - школа с художественным уклоном в Копли. Здесь, как и во многих других школах Эстонии, ученики из Украины учатся в отдельном классе. Как они справляются с эстонским языком, какие у них уроки в расписании и чем они занимаются в свободное время выяснил репортер RusDelfi.

Дети рассказывают о том, что им нравится в Эстонии. “Здесь все бабушки очень классные, модные”, — делится одна. Другая показывает фото хлебного супа, который она здесь попробовала впервые. “Сливки - вкусные, а остальное горьковатое, странное, — делится девочка впечатлениями. - Я даже своим фотку отправила, первый раз такое ела!”. “Я как-то в Старом городе встретила девочку из “Пацанок””, - с восторгом рассказывает Вика и показывает фото. Я говорю, что тоже смотрела это телешоу. “Да, украинские “Пацанки” самые нормальные. А в российских они вообще голыми...

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