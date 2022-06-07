“Она смешно кричит на русском, когда злится”. Как украинские дети учатся в эстонской школе?

Дети рассказывают о том, что им нравится в Эстонии. “Здесь все бабушки очень классные, модные”, — делится одна. Другая показывает фото хлебного супа, который она здесь попробовала впервые. “Сливки - вкусные, а остальное горьковатое, странное, — делится девочка впечатлениями. - Я даже своим фотку отправила, первый раз такое ела!”. “Я как-то в Старом городе встретила девочку из “Пацанок””, - с восторгом рассказывает Вика и показывает фото. Я говорю, что тоже смотрела это телешоу. “Да, украинские “Пацанки” самые нормальные. А в российских они вообще голыми...