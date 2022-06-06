Мнение
06.06.2022, 13:00

МНЕНИЕ | Российская пропаганда готовит русскоязычное население к войне против соседних стран

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Олег Самородний
публицист
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20220314_zaf_i90_598.jpg
ФОТО: NTC | Scanpix/ZUMA Press Wire

Запрет российских телеканалов, превращенных Кремлем в средства массовой пропаганды и тупого оболванивания телеаудитории, оказал позитивное влияние на европейское информационное пространство, пишет в своей колонке для RusDelfi публицист Олег Самородний.

Запрет на ретрансляцию не только в Эстонии, но и во всех цивилизованных странах российских телеканалов, безусловно, позитивно сказался на европейском информационном пространстве, которое таким образом в значительной мере было очищено от кремлевского пропагандистского мусора.

О том, что российская телепропаганда не столь безобидное явление, как это утверждали некоторые русскоязычные политики, главным образом из Центристской партии, я начал говорить и писать лет пятнадцать назад. Российские телеканалы были, есть и в обозримом будущем останутся орудиями подрывной деятельности руководства России против зарубежных, в первую очередь соседних стран. Цель этой деятельности – провоцирование и/или усиление внутренней напряженности, по возможности, стимулирование внутриполитического хаоса, в условиях которого Кремль мог бы содействовать приходу к власти своей агентуры (влияния).

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