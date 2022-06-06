МНЕНИЕ | Российская пропаганда готовит русскоязычное население к войне против соседних стран

Запрет на ретрансляцию не только в Эстонии, но и во всех цивилизованных странах российских телеканалов, безусловно, позитивно сказался на европейском информационном пространстве, которое таким образом в значительной мере было очищено от кремлевского пропагандистского мусора.

О том, что российская телепропаганда не столь безобидное явление, как это утверждали некоторые русскоязычные политики, главным образом из Центристской партии, я начал говорить и писать лет пятнадцать назад. Российские телеканалы были, есть и в обозримом будущем останутся орудиями подрывной деятельности руководства России против зарубежных, в первую очередь соседних стран. Цель этой деятельности – провоцирование и/или усиление внутренней напряженности, по возможности, стимулирование внутриполитического хаоса, в условиях которого Кремль мог бы содействовать приходу к власти своей агентуры (влияния).