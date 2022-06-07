Новости Эстонии
07.06.2022, 07:03

Ночных автобусов летом не будет? Из-за роста цен проект отложен на неопределенный срок

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Gelly Metsaveer
reporter
ФОТО: Taavi Sepp | Ekspress Meedia

Ранее сообщалось, что этим летом будет опробован запуск ночных автобусов, а точный план по данному проекту обнародуют в мае. По словам вице-мэра Таллинна Новикова, ночные автобусы этим летом, скорее всего, не запустят, потому что рост цен расставил приоритеты не в их пользу.

Глава Таллиннского транспортного департамента Андрес Харьо сказал, что, хотя летом планировалось открытие ночных автобусных линий, к сожалению, проект также требует дополнительных ресурсов. "Поэтому запуск ночных автобусов зависит от дополнительного бюджета города. Поскольку на данный момент вопрос допбюджета окончательно не решен, нет возможности объявить соответствующий тендер".

Харьо напомнил, что запуск ночных линий вне обычного времени работы общественного транспорта позволил бы повысить уровень качества обслуживания общественного транспорта Таллинна. Таким образом, у жителей центра Таллинна и основных спальных районов появилась бы возможность не переживать по поводу того, как добраться куда-то ночью в пределах столицы.

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