Ночных автобусов летом не будет? Из-за роста цен проект отложен на неопределенный срок

Ранее сообщалось, что этим летом будет опробован запуск ночных автобусов, а точный план по данному проекту обнародуют в мае. По словам вице-мэра Таллинна Новикова, ночные автобусы этим летом, скорее всего, не запустят, потому что рост цен расставил приоритеты не в их пользу.