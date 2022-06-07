07.06.2022, 07:03
Ночных автобусов летом не будет? Из-за роста цен проект отложен на неопределенный срок(5)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Ранее сообщалось, что этим летом будет опробован запуск ночных автобусов, а точный план по данному проекту обнародуют в мае. По словам вице-мэра Таллинна Новикова, ночные автобусы этим летом, скорее всего, не запустят, потому что рост цен расставил приоритеты не в их пользу.
Глава Таллиннского транспортного департамента Андрес Харьо сказал, что, хотя летом планировалось открытие ночных автобусных линий, к сожалению, проект также требует дополнительных ресурсов. "Поэтому запуск ночных автобусов зависит от дополнительного бюджета города. Поскольку на данный момент вопрос допбюджета окончательно не решен, нет возможности объявить соответствующий тендер".