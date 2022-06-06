ФОТО | Спасатели поспешили на помощь кошке, барсуку и чернозобой гагарке

3 июня в 12.15 Эстонское общество диких животных вызвало спасателей в Вяйке-Маарья на улицу Юхана Лийва, где уже два дня в маленьком городском пруду плавала чернозобая гагара. Поскольку городской пруд не подходит в качестве места жительства этой птицы, спасатели поймали ее с помощью сачка и рыболовной сети и передали представителям Общества диких животных, чтобы те отвезли пернатую в лучшую среду обитания.

3 июня в 13.22 спасательная команда Вяйке-Маарья отправилась на помощь барсуку, который прятался между навесом и деревянной стеной в деревне Кулленга Тапаской волости. Спасатели выручили и его, и унесли в лес, где нет страшных собак.

3 июня в 23:25 встревоженный человек сообщил, что на улице Соо в Кивиыли третий день на дереве сидит кошка. Прибыв на место, спасатели обнаружили на 7-8-метровой вершине дерева бело-коричневую кошку, которая сама спускаться не хотела. По словам начальника караула спасательной команды, первоначальный план заключался в том, чтобы подняться на дерево с помощью лестницы, взять кошку и спуститься с ней вниз.

Кошка, однако, заупрямилась и идти в руки отказалась. Пришлось применить более жесткий метод, попытавшись достать животное с помощью сачка для спасения животных. Этот вариант кошке также не подошел, и она забралась еще выше. Спасателям не оставалось ничего иного, как подпилить ветку, на которой сидела кошка, и подставить сачок, в который она и была поймана. Затем кошку спустили вниз и передали владельцу.