ЦеКриПо подозревает члена правления ссудно-сберегательного общества развития Эстонии в мошенничестве

„Ссудно-сберегательные общества созданы для консолидации активной деятельности членов и на членов возлагается обязанность отстаивать интересы ссудно-сберегательные общества. У членов ссудно-сберегательного общества есть право запрашивать получение информации у правления в отношении деятельности ссудно-сберегательного общества, а также о порядке предоставления кредитов и установлении максимальной суммы кредита. В существующей практике в делах, по которым возбуждалось уголовное производство, общим было то, что при заключении договора с ссудно-сберегательным обществом вкладчики уполномочивали осуществлять свои права члену правления ссудно-сберегательного общества. По сути, это отказ от контроля над тем, что происходит в ссудно-сберегательном обществе, а также отказ контроля над собственными деньгами. К сожалению, именно отказ от своих прав и ранее давал членам правления ссудно-сберегательных обществ возможность направлять вложенные средства вместо инвестиции в акционерные общества, связанные с ними. В уголовном производстве будем выяснять, действовало ли ссудно-сберегательное общество развития Эстонии подобным образом и в какой мере это происходило,» указал Лехесметс.