Ратас: Каллас понижает планку политической культуры. Она должна была уйти в отставку

По его словам, если премьер-министр сочла, что коалиции больше нет, то в таком случае она должна была подать президенту заявление о своей отставке, и до вступления в должность нового правительства должно было продолжить работать нынешнее правительство. Сейчас мы находимся в ситуации, когда страной правит в одиночку Партия реформ, не имея на то мандата. В их фракцию входит треть состава парламента. Таким образом, действия реформистов без учета мнения парламентского большинства находятся в противоречии с конституцией.



Также Ратас высказал мнение о том, что неуместным стало и освобождение от должности министров. Все семеро узнали о том, что сняты с постов, из прессы. "Хотелось бы надеяться, что подобное произошло в истории нашей политики в первый и последний раз", - выразил он надежду. Понятно, что восемь министров не справятся с работой пятнадцати.



Вместо нынешнего вакуума во власти нам необходимо дееспособное правительство, которое сможет конструктивно сотрудничать с парламентом. Как война в Украине, так и проблема доходов наших людей в условиях небывалой инфляции и подготовка в новому отопительному сезону – все это требует ежедневной работы и сотрудничества. Клеймение избранных людьми в парламент партий, разделение их на «правильные» и «неправильные» в нынешней ситуации особенно неприемлемо. Для преодоления кризиса необходимо сплачивать общество, а не разобщать его. А выбранное сейчас реформистами направления прямо противоположно.



Одной из причин развала коалиции реформисты называют законопроект о повышении семейных пособий, который инициировали четыре парламентских партии. Желание парламентского большинства повысить пособия на детей никак не оправдывает освобождение от должности семерых министров. Этот шаг, скорее, говорит о намеренном усилении противостояния. "Я считаю единственно верным вариантом продолжить дальнейшее рассмотрение законопроекта о повышении семейных пособий, чтобы рост цен не так болезненно сказался на семьях с детьми. Я еще раз призываю Партию реформ отказаться от обструкции и подержать этот законопроект", - заявил он.



Ратас также напомнил, что в ситуации сегодняшнего политического кризиса нельзя забывать о том, что Эстония – парламентская республика. Это означает, что дебаты относительно важных политических решений, законопроектов и формирования новых правительств должны проводиться в парламенте, а не на пресс-конференциях в доме Стенбока или где-то в партийных конторах реформистов. Согласно параграфу 65 конституции, именно парламент передает кандидату в премьер-министры полномочия формировать правительство. "Попытки Партии реформ исключить парламент из процесса управления государством, неприемлемы и не пройдут", - высказался председатель Центристской партии.