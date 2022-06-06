Портфель Тимура Турлова: акции, приобретенные генеральным директором компании Freedom Holding

Datadog Inc. управляет платформой мониторинга и аналитики для разработчиков программного обеспечения и ИТ-отделов. Компания продемонстрировала высокие показатели в первом квартале и прогнозирует высокие результаты на 2022 год. В четвертом квартале доход Datadog в годовом исчислении вырос на 83 % до 363 миллионов долларов, чему способствовало расширение партнерства компании с Amazon Web Services. По состоянию на 31 марта 2022 года у Datadog было 2250 клиентов с постоянным годовым доходом в 100 000 долларов и выше, что на 60 % больше, чем в прошлом году.

Crowdstrike Holdings Inc. разрабатывает программное обеспечение для информационной защиты и занимает лидирующую позицию в своей области на рынке стоимостью в 55 миллионов долларов. Crowdstrike предлагает облачные решения для обеспечения безопасности конечных точек на своей платформе Falcon. Услуги предоставляются на основе подписки с использованием модели SaaS. Crowdstrike продолжает успешно работать, превосходя рыночные ожидания. В четвертом квартале доход компании вырос на 62,7 % в годовом исчислении, или до 431 миллионов долларов, и средняя рентабельность (ARR) достигла рекордных 217 миллионов долларов. В 2023 финансовом году компания ожидает доход в размере 2,13–2,16 миллиарда долларов.

Snowflake Inc. предоставляет облачную платформу, которая объединяет данные в единый источник, чтобы иметь возможность получать ценные бизнес-инсайты, создавать приложения, управлять информацией и делиться ею. Snowflake остается одной из самых быстрорастущих компаний на рынке. В последние годы Snowflake постоянно удваивала свой доход, ожидаемый рост дохода в 2022 году составляет 94 %–96 %.

Tимур Турлов собрал портфель из 12 компаний, за каждой из которых стоит потенциально интересная инвестиционная идея. Ожидаемый период инвестирования составляет от шести месяцев до трех лет, ожидаемая доходность портфеля – 81 %.

ZoomInfo Technologies Inc. является разработчиком аналитической платформы для маркетинговых предприятий. Запуск новых продуктов и расширение географии способствуют устойчивому росту дохода ZoomInfo. В первом квартале доход компании вырос на 57,7 % в годовом исчислении до 241,7 миллиона долларов. В феврале 2022 года ZoomInfo запустила новую маркетинговую платформу MarketingOS (ориентированную на клиентов). В этом году компания приобрела также Comparably (брендинг работодателя) и Dogpatch Advisors (прогнозирование сценариев продаж).

Enphase Energy Inc. является поставщиком энергосистем для солнечной энергетики. Это прибыльная компания с высокой рентабельностью и продуктами, превосходящими продукцию конкурентов. Enphase поставляет микроинверторы, которые повышают безопасность и производительность систем солнечной энергетики. Enphase сообщила, что в первом квартале прибыль на акцию (EPS) составила 0,79 доллара, превысив рыночные ожидания на 0,10 доллара, а доход вырос на 46 % процентов за квартал до рекордных 441 миллионов долларов. Прогноз дохода на текущий квартал составляет 490–520 миллионов долларов.

Zscaler Inc. является провайдером облачных услуг инфобезопасности с темпом роста более 60 %. Доход компании во втором квартале вырос на 62,8 % в годовом исчислении до 255,56 миллиона долларов, превысив ожидания на 13,69 миллиона долларов. В 2022 финансовом году компания прогнозирует доход в пределах 1,045–1,05 миллиарда долларов против ожиданий в 1,01 миллиарда долларов, а также прибыль на акцию (EPS) в диапазоне 0,54–0,56 доллара.

Целевая цена: 466 долларов США

Потенциал роста: 80 %

MongoDB Inc. является ведущей облачной платформой, занимающейся разработкой и поставкой баз данных общего назначения. MongoDB повышает свои конкурентные преимущества, развивая отношения с AWS и создавая приложения с использованием микросервисной архитектуры. Базы данных MongoDB все чаще используются для сложных транзакций, и это должно увеличить общий целевой рынок компании. Доход MongoDB в четвертном квартале вырос на 55,8 %, доход от подписки вырос на 58 %.

Bill.com Holdings Inc.

Тикер: BILL.US

Рыночная стоимость: 11 миллиардов долларов США

Целевая цена: 241 доллар США

Потенциал роста: 131 %

Bill.com – это поставщик облачного программного обеспечения, которое упрощает и автоматизирует сложные финансовые транзакции для малого и среднего бизнеса. Компания продолжает демонстрировать уверенный рост – до 179,4 % в третьем квартале 2022 финансового года. В конце квартала у компании было 146 600 клиентов и 55,1 миллиарда долларов за обработанные платежи. В четвертом квартале ожидаемый доход от продаж Bill.com составит 182,3–183,3 миллиона долларов против ожиданий в 168,77 миллиона и убыток на акцию 0,13–0,14 доллара против ожиданий 0,15 доллара.

Maravai LifeSiences Inc.

Тикер: MRVI.US

Рыночная стоимость: 8 миллиардов долларов США

Целевая цена: 44 доллара США

Потенциал роста: 45 %

Maravai Lifesciences Inc. действует в сфере естественных наук. Компания производит продукты, которые помогают разрабатывать лекарства, новые вакцины и диагностические средства, поддерживая медицинские исследования в США и по всему миру. Ожидается дальнейший рост основного рынка компании – мировой рынок генной терапии в 2019 году оценивался в 3,8 миллиарда долларов, а к 2024 году, по прогнозам, достигнет 13 миллиардов долларов (среднегодовой темп роста 27,8 %).

Avalara Inc.

Тикер: AVLR.US

Рыночная стоимость: 6 миллиардов долларов США

Целевая цена: 124 доллара США

Потенциал роста: 71 %