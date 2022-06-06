ФОТО | Отт Тянак выиграл Ралли Италии WRC

Это первая победа Тянака на этапе ЧМ за последние 15 месяцев.

После триумфа в Сардинии эстонский автогонщик с 62 пунктами занимает третье место в общем зачете. Его опережают лидер чемпионата Калле Рованперя (Toyota, 120 пунктов) и Тьерри Невилль (Hyundai, 65 пунктов).

Тянак завоевал титул чемпиона мира по авторалли в 2019 году, став первым эстонским гонщиком, которому это удалось.

На итальянский остров участники мирового ралли приехали после трех подряд побед Калле Рованперы. Но в этот раз молодой финн из Toyota остался далеко от лидеров и финишировал за рулем Toyota лишь пятым.

WRC. Ралли Италии. Финальное положение после 21 СУ:

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