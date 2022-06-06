Проверка здоровья, которая сохраняет жизнь! В этом году на скрининг для выявления рака груди приглашается 84 000 женщин

Габор Зирко, маммолог, ведущий врач женской клиники Восточно-Таллиннской центральной больницы, говорит, что в больших городах на скрининги ходят хуже, только 60% женщин от всей целевой аудитории. А вот в маленьких населенных пунктах посещаемость может доходить и до 90%.

«С помощью скрининга можно эту коварную болезнь обнаружить раньше, чем она успеет проявить себя через симптомы и начать распространяться в организме. Поэтому очень важно принимать участие в исследованиях регулярно, даже в том случае, когда у вас нет недомоганий», – отмечает Майви Парв.

Хотя с годами процент участия в скрининговых исследованиях для обнаружения рака молочной железы увеличивался, в поведении и отношении женщин к своему здоровью необходимы еще значительные изменения. Уже сейчас выделяются регионы, где участие в исследованиях на хорошем уровне. Самые активные участницы скринингов – из Саареского уезда, где охват превышает 72%.

Международные исследования показывают, что проведение скрининговых обследований эффективно, если в них принимает участие как минимум 70% женщин из целевой группы. В 2020 году в исследовании приняли участие 54% приглашенных женщин, в прошлом году охват вырос до 60%.

«Участие в скрининге для выявления рака груди сделано для женщин максимально удобным. Исследования груди проводят все крупные больницы Эстонии и клиники, специализирующиеся на заболеваниях молочной железы. К тому же ездить будут и автобусы для проведения маммографии, которые до конца года посетят разные уголки Эстонии, останавливаясь как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Впервые мы будем рассылать женщинам и SMS-сообщения о том, что автобус прибудет в регион, где они проживают», – говорит член правления Кассы здоровья Майви Парв.

В год в Эстонии рак груди диагностируют почти у тысячи женщин. Больше всего случаев в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, где такой диагноз ставят 400 и 100 женщинам в год соответственно. Более четверти женщин узнают о своем диагнозе благодаря скрининг овому исследованию. Чем раньше рак обнаружен, тем успешнее лечение и тем выше вероятность победить болезнь. В этом году на обследования приглашены почти 84 тысячи женщин.

«Раньше сорока скрининг нет смысла делать, потому что маммография просто ничего не покажет, – отмечает Зирко. – Если у мамы рак груди был выявлен очень рано, или был рак груди и рак яичников, либо рак груди был у многих родственников, тогда обычно мы делаем генетическое обследование, чтобы оценить риски и, исходя из этой оценки, продумать схему обследования». Размер груди, добавляет врач, на возникновение опухоли никак не влияет, и лишний вес играет совсем небольшую роль в риске появления онкологии. При этом он говорит, что случаи выявления рака участились.

Если в семье были случаи рака груди (мать, сестра, отец), по словам доктора, стоит начинать делать скрининги за 10 лет до того, как у этого родственника была обнаружена онкология.

«Скажем так, это неэффективно. Ткань женской груди до менопаузы довольно плотная. Когда мы делаем снимок на аппарате, он получается некачественным с точки зрения обнаружения заболевания. Если делать скрининг в 60 лет, то ткань груди на рентгене выглядит прозрачной, и раковая опухоль легко различима, тогда как грудь женщины в 40 лет на снимке будет как в тумане, – объясняет Габор Зирко. – Мы советуем делать снимок в 40 лет, если есть какой-то узелок, просто для того, чтобы было с чем сравнивать. Научные работы говорят о том, что женщина достаточно часто осматривает себя, трогает, поэтому может сама обнаружить узелок. Если она обнаружила его, надо сразу обратиться в кабинет груди или к семейному врачу вне зависимости от года рождения».

На скрининг ежегодно приглашают женщин в возрасте 50–70 лет. По словам доктора, у более молодых женщин велик риск ложноположительных результатов в силу плотности груди. Тогда доброкачественные изменения, которые могут быть перед менопаузой, нужно будет перепроверять несколько раз, а это большая нагрузка на медицинскую систему.

«Скрининг – это обследование для здоровых женщин, в результате которого можно обнаружить что-то. Как правило, если женщина пришла на скрининг, она не чувствовала узелок в груди, и это значит, что он меньше сантиметра по размеру. Бывают случаи, когда опухоль больше, и совсем редкие случаи, когда заболевание уже на серьезной стадии. Но все же скрининг чаще всего выявляет рак груди на очень ранней стадии, так что прогноз по выздоровлению намного лучше», – рассказывает врач.

«Когда мне было три года, у мамы обнаружили рак груди. Бабушкина сестра говорила мне, что мама может умереть, и я очень боялась за мамино здоровье. Она прошла лечение, и все было хорошо, но ее врач предупредил, что и мне надо будет ходить на контроль. Тем более, что у бабушки тоже была онкология, – рассказывает Мерике. – У мамы нашли рак в 37 лет, и когда я перешагнула этот рубеж, а болезнь никак себя не проявляла, я вздохнула с облегчением. Однако потом оказалось, что и меня онкология не обойдет стороной».

«Редко, но рак груди бывает и у мужчин. Для них скрининги не проводят, но в случае обнаружения кровотечения из соска или уплотнения в груди нужно незамедлительно обратиться к доктору. Генетическая мутация является причиной рака груди у мужчин и вовсе в 5–10% случаев. Большинство – это случайные заболевания», – констатирует Зирко.

«Целую железу удаляют обычно, когда опухоль крупная. На скрининге находят маленькие опухоли, так что не надо бояться идти на обследование, – замечает Зирко. – Мы полагали, что женщины не идут на скрининг, потому что боятся узнать что-то страшное. Но проводилось исследование, которое показало, что самая частая причина не в страхе, отсутствии времени или возможности. Большинство женщин не понимают, зачем им идти в больницу, если они здоровы».

«Мы делаем скрининги, и диагностика увеличивает шанс обнаружения рака. Особенно в пожилом возрасте, когда он развивается тихо. Кроме того, риск рака груди растет, когда женщина не рожает ребенка или рожает после 35, не кормит грудью, когда принимает долго гормонально-заместительную терапию. Эти факторы тоже повышают количество случаев. Но смертность от рака груди падает, вот что важно. И это точно связано со скринингами, – констатирует Габор Зирко. – Я учился в Швеции, и мы не видели там больших опухолей, все были маленькими, потому что посещаемость скринингов там гораздо лучше».

Однажды Мерике узнала, что у ее троюродной сестры нашли рак.



«Она прошла химию, ей сделали операцию, и мне стало очень страшно. Я пошла домой и в душе стала ощупывать грудь. Обнаружив уплотнение размером в 50-центовую монету, я незамедлительно обратилась к врачу. Мне сделали маммографию и поставили диагноз «рак». Тогда уже я была к нему готова, – признается женщина. – Я сделала генетический тест, который подтвердил, что в моем случае онкология передается по наследству. Тогда это было за деньги, а сейчас пациенты могут сделать тест бесплатно. Мой сын тоже прошел такой тест, и него тоже есть ген рака BRCA1. Мужчины также подвержены раку груди».

Лечение далось Мерике очень тяжело. Она вспоминает, что чуть не умерла, проходя химиотерапию, но собака ее спасла.

«У моей собаки тогда родились щенки, которые находились на первом этаже. Я же лежала на втором, мне было очень плохо. Но собака не оставляла меня в покое, что-то требовала, шумела, подталкивала носом. Я подумала, что что-то случилось со щенками и, собравшись с последними силами, встала с кровати и пошла вниз. В зеркале я увидела свое отражение, на мне не было лица, губы посинели. Потом я поняла, что собака все это видела и чувствовала, она пыталась меня спасти, – говорит Мерике. – Приехал муж, и я попросила его отвезти меня в больницу. Там сказали, что, если бы я не приехала, то могла бы и не дожить до следующего дня».

Волосы – это важно

За плечами у Мерике два высших образования, она работала в страховой компании Seesam. Удаленная работа и поддержка коллег помогли ей справиться с трудностями из-за болезни.