Проверка здоровья, которая сохраняет жизнь! В этом году на скрининг для выявления рака груди приглашается 84 000 женщин
Рак груди – страшный диагноз, который любая женщина боится услышать. Но если есть риск, лучше услышать этот диагноз как можно раньше. Тогда есть все шансы продолжить нормальную жизнь и впоследствии не вспоминать о болезни. «МК-Эстония» узнала, кому рекомендуется пройти обследование и как женщинам всех возрастов сберечь свое здоровье
В год в Эстонии рак груди диагностируют почти у тысячи женщин. Больше всего случаев в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, где такой диагноз ставят 400 и 100 женщинам в год соответственно. Более четверти женщин узнают о своем диагнозе благодаря скрининговому исследованию. Чем раньше рак обнаружен, тем успешнее лечение и тем выше вероятность победить болезнь. В этом году на обследования приглашены почти 84 тысячи женщин.
Приглашение по смс
«Участие в скрининге для выявления рака груди сделано для женщин максимально удобным. Исследования груди проводят все крупные больницы Эстонии и клиники, специализирующиеся на заболеваниях молочной железы. К тому же ездить будут и автобусы для проведения маммографии, которые до конца года посетят разные уголки Эстонии, останавливаясь как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Впервые мы будем рассылать женщинам и SMS-сообщения о том, что автобус прибудет в регион, где они проживают», – говорит член правления Кассы здоровья Майви Парв.
Международные исследования показывают, что проведение скрининговых обследований эффективно, если в них принимает участие как минимум 70% женщин из целевой группы. В 2020 году в исследовании приняли участие 54% приглашенных женщин, в прошлом году охват вырос до 60%.
Хотя с годами процент участия в скрининговых исследованиях для обнаружения рака молочной железы увеличивался, в поведении и отношении женщин к своему здоровью необходимы еще значительные изменения. Уже сейчас выделяются регионы, где участие в исследованиях на хорошем уровне. Самые активные участницы скринингов – из Саареского уезда, где охват превышает 72%.
«С помощью скрининга можно эту коварную болезнь обнаружить раньше, чем она успеет проявить себя через симптомы и начать распространяться в организме. Поэтому очень важно принимать участие в исследованиях регулярно, даже в том случае, когда у вас нет недомоганий», – отмечает Майви Парв.
Обследование для здоровых
Габор Зирко, маммолог, ведущий врач женской клиники Восточно-Таллиннской центральной больницы, говорит, что в больших городах на скрининги ходят хуже, только 60% женщин от всей целевой аудитории. А вот в маленьких населенных пунктах посещаемость может доходить и до 90%.
«Скрининг – это обследование для здоровых женщин, в результате которого можно обнаружить что-то. Как правило, если женщина пришла на скрининг, она не чувствовала узелок в груди, и это значит, что он меньше сантиметра по размеру. Бывают случаи, когда опухоль больше, и совсем редкие случаи, когда заболевание уже на серьезной стадии. Но все же скрининг чаще всего выявляет рак груди на очень ранней стадии, так что прогноз по выздоровлению намного лучше», – рассказывает врач.
На скрининг ежегодно приглашают женщин в возрасте 50–70 лет. По словам доктора, у более молодых женщин велик риск ложноположительных результатов в силу плотности груди. Тогда доброкачественные изменения, которые могут быть перед менопаузой, нужно будет перепроверять несколько раз, а это большая нагрузка на медицинскую систему.
«Скажем так, это неэффективно. Ткань женской груди до менопаузы довольно плотная. Когда мы делаем снимок на аппарате, он получается некачественным с точки зрения обнаружения заболевания. Если делать скрининг в 60 лет, то ткань груди на рентгене выглядит прозрачной, и раковая опухоль легко различима, тогда как грудь женщины в 40 лет на снимке будет как в тумане, – объясняет Габор Зирко. – Мы советуем делать снимок в 40 лет, если есть какой-то узелок, просто для того, чтобы было с чем сравнивать. Научные работы говорят о том, что женщина достаточно часто осматривает себя, трогает, поэтому может сама обнаружить узелок. Если она обнаружила его, надо сразу обратиться в кабинет груди или к семейному врачу вне зависимости от года рождения».
Если в семье были случаи рака груди (мать, сестра, отец), по словам доктора, стоит начинать делать скрининги за 10 лет до того, как у этого родственника была обнаружена онкология.
До 40 лет смысла нет
«Раньше сорока скрининг нет смысла делать, потому что маммография просто ничего не покажет, – отмечает Зирко. – Если у мамы рак груди был выявлен очень рано, или был рак груди и рак яичников, либо рак груди был у многих родственников, тогда обычно мы делаем генетическое обследование, чтобы оценить риски и, исходя из этой оценки, продумать схему обследования».
Размер груди, добавляет врач, на возникновение опухоли никак не влияет, и лишний вес играет совсем небольшую роль в риске появления онкологии. При этом он говорит, что случаи выявления рака участились.
«Мы делаем скрининги, и диагностика увеличивает шанс обнаружения рака. Особенно в пожилом возрасте, когда он развивается тихо. Кроме того, риск рака груди растет, когда женщина не рожает ребенка или рожает после 35, не кормит грудью, когда принимает долго гормонально-заместительную терапию. Эти факторы тоже повышают количество случаев. Но смертность от рака груди падает, вот что важно. И это точно связано со скринингами, – констатирует Габор Зирко. – Я учился в Швеции, и мы не видели там больших опухолей, все были маленькими, потому что посещаемость скринингов там гораздо лучше».
Еще один важный момент, по словам доктора, заключается в том, что при маленькой опухоли не удаляют молочную железу – достаточно вырезать опухоль.
«Целую железу удаляют обычно, когда опухоль крупная. На скрининге находят маленькие опухоли, так что не надо бояться идти на обследование, – замечает Зирко. – Мы полагали, что женщины не идут на скрининг, потому что боятся узнать что-то страшное. Но проводилось исследование, которое показало, что самая частая причина не в страхе, отсутствии времени или возможности. Большинство женщин не понимают, зачем им идти в больницу, если они здоровы».
Женский врач еще раз обращает внимание на то, что скрининги проводятся как раз для здоровых, чтобы избежать серьезных заболеваний.
«Редко, но рак груди бывает и у мужчин. Для них скрининги не проводят, но в случае обнаружения кровотечения из соска или уплотнения в груди нужно незамедлительно обратиться к доктору. Генетическая мутация является причиной рака груди у мужчин и вовсе в 5–10% случаев. Большинство – это случайные заболевания», – констатирует Зирко.
Генетическая предрасположенность
Мерике Вярик перенесла рак груди несколько лет назад. Теперь она консультирует раковых больных в Северо-Эстонской региональной больнице. Мерике помогает пациентам адаптироваться к новой реальности, бороться с болезнью и продолжать жить нормальной жизнью.
«Когда мне было три года, у мамы обнаружили рак груди. Бабушкина сестра говорила мне, что мама может умереть, и я очень боялась за мамино здоровье. Она прошла лечение, и все было хорошо, но ее врач предупредил, что и мне надо будет ходить на контроль. Тем более, что у бабушки тоже была онкология, – рассказывает Мерике. – У мамы нашли рак в 37 лет, и когда я перешагнула этот рубеж, а болезнь никак себя не проявляла, я вздохнула с облегчением. Однако потом оказалось, что и меня онкология не обойдет стороной».
Однажды Мерике узнала, что у ее троюродной сестры нашли рак.
«Она прошла химию, ей сделали операцию, и мне стало очень страшно. Я пошла домой и в душе стала ощупывать грудь. Обнаружив уплотнение размером в 50-центовую монету, я незамедлительно обратилась к врачу. Мне сделали маммографию и поставили диагноз «рак». Тогда уже я была к нему готова, – признается женщина. – Я сделала генетический тест, который подтвердил, что в моем случае онкология передается по наследству. Тогда это было за деньги, а сейчас пациенты могут сделать тест бесплатно. Мой сын тоже прошел такой тест, и него тоже есть ген рака BRCA1. Мужчины также подвержены раку груди».
Лечение далось Мерике очень тяжело. Она вспоминает, что чуть не умерла, проходя химиотерапию, но собака ее спасла.
«У моей собаки тогда родились щенки, которые находились на первом этаже. Я же лежала на втором, мне было очень плохо. Но собака не оставляла меня в покое, что-то требовала, шумела, подталкивала носом. Я подумала, что что-то случилось со щенками и, собравшись с последними силами, встала с кровати и пошла вниз. В зеркале я увидела свое отражение, на мне не было лица, губы посинели. Потом я поняла, что собака все это видела и чувствовала, она пыталась меня спасти, – говорит Мерике. – Приехал муж, и я попросила его отвезти меня в больницу. Там сказали, что, если бы я не приехала, то могла бы и не дожить до следующего дня».
Волосы – это важно
За плечами у Мерике два высших образования, она работала в страховой компании Seesam. Удаленная работа и поддержка коллег помогли ей справиться с трудностями из-за болезни.
«У меня были длинные волосы, но когда они стали выпадать из-за химио-терапии, мне было очень тяжело морально. Как я пойду на работу? С тех времен я настаиваю, что было бы очень хорошо, если бы наша Касса здоровья компенсировала покупку париков больным людям, которые теряют волосы. Это очень трудно эмоционально, – констатирует бывшая пациентка. – Через знакомую я заказала парик. А когда пришла на собрание на работе, все говорили, что я очень хорошо выгляжу, что ничего не заметно. И только потом в зеркале я увидела, что парик мой съехал на бок. Тогда я подумала, какие же замечательные люди меня окружают и как важна поддержка коллег. Я всегда говорю об этом на консультациях: поддерживайте близких, которые проходят лечение».
Диагноз «рак» Мерике поставили в 2010 году. А в 2012-м ее пригласили в больницу в качестве консультанта. Параллельно помогая людям, она получила третье высшее образование, выучилась на медсестру и, кроме того, получила дополнительное образование в области душевного здоровья.
«Скрининг рака молочной железы может спасти жизнь. А с этого года обследование могут пройти даже те женщины, у которых нет страховки, – отмечает консультант. – Я помогаю женщинам информацией о том, как дальше строить свою жизнь, какие есть возможности и льготы, что компенсирует Касса здоровья, рассказываю про центр паллиативного лечения».
Мерике на своем опыте знает, какой это большой стресс – получить страшный диагноз и потерять волосы во время химиотерапии. И если речь идет об учителе и другом человеке, которому нужно общаться с людьми, парик очень важен.
«У меня есть пациентка, бабушка из Нарвы. Когда ей поставили диагноз, она сказала, что не хочет проходить химиотерапию, потому что в гробу хочет нормально выглядеть. Тогда я сказала ей, что так нельзя думать. Я нашла ей парик, женщина прошла лечение и до сих пор жива. Когда она приходит к врачу, всегда заглядывает ко мне и говорит, как хорошо жить», – делится историей консультант.
Она добавляет, что есть еще одна проблема: люди, узнав о диагнозе, идут в интернет и ищут помощи там.
«Этого нельзя делать. Там много сказок, выдумок. Люди в интернете советуют разные чаи, биологические добавки, витамины… Но только врач во время химиотерапии может посоветовать лекарства, которые будут между собой сочетаться и не нанесут вреда. Нельзя полагаться на интернет и переносить чей-то опыт на себя, все мы разные, – предупреждает Мерике. – Нельзя также, узнав о болезни, ставить крест на себе. Жизнь продолжается, и важно не закрываться на своем недуге. Я организую бесплатные лекции, чтобы пациенты больше узнавали о медицине, чтобы получали психологическую поддержку, чтобы не оставались один на один со своей проблемой».
Скрининг проводят для женщин старше 50 лет, но консультант считает, что было бы неплохо делать это уже с 40.
«В некоторых странах скрининги проводят с 40 лет, и это хорошо, там высокий процент тех, кто сохраняет качество жизни. Кроме того, я считаю, важна работа семейных врачей. Было бы хорошо, если бы они звонили и напоминали женщинам, что им нужно пройти скрининг, это улучшило бы посещаемость обследований, ведь сейчас у нас ходит только половина целевой группы. В то же время раннее выявление рака на скрининге спасает жизни, – добавляет Мерике. – Если вы что-то обнаружили у себя или просто хотите провериться, обратитесь к семейному врачу или в кабинет груди. В некоторые кабинеты груди направление не нужно, в другие же надо получить направление у семейного врача».