Сдававший назад автомобиль наехал на двухлетнего ребенка

5-го июня в 11.56 в деревне Пери волости Пыльва произошло дорожно-транспортное происшествие, где около дома по Мыйза теэ, 18 управлявшая автомобилем Toyota RAV4 39-летняя женщина, сдавая назад, наехала на двухлетнего ребенка.

Виновница ДТП доставила малыша в больницу Пыльва, откуда его отправили в Тартускую университетскую клинику.

Обстоятельства происшедшего выясняются.

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