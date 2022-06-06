ЧП и криминал
06.06.2022, 08:07

Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево: погиб пассажир

 (7)
Liiklusõnnetuses Haljalas hukkus mees.
Liiklusõnnetuses Haljalas hukkus mees.
ФОТО: PPA |

Вчера около полуночи в волости Хальяла в Ляэне-Вирумаа произошла авария, в которой погиб человек.

По имеющимся данным, легковой автомобиль Mazda съехал с дороги и врезался в дерево, в результате чего погиб 66-летний мужчина, находившийся в авто в качестве пассажира. Отмечается, что он не был пристегнут ремнем безопасности.

Скорая помощь увезла водителя автомобиля в больницу, у полиции есть основания подозревать, что в момент аварии он был не трезв.

По словам патрульного полицейского Раквереского отделения полиции Тауно Веттика, , ночное дорожно-транспортное происшествие было одним из тех, которые можно предотвратить.

"Ни в коем случае нельзя садиться за руль после употребления алкоголя. Если вы видите, что выпивший человек собирается вести автомобиль, вы должны сделать все возможное, чтобы остановить его и позвонить по номеру 112", — сказал он.

"Пристегнуть ремень безопасности в автомобиле — это элементарное действие, которое может спасти жизнь и которое, к счастью, большинство людей сейчас делает на автомате", - добавил Веттик.

Для выяснения обстоятельств происшествия, полиция возбудила уголовное дело.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.

Оставить комментарий Читать комментарии (7)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии