Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево: погиб пассажир

По имеющимся данным, легковой автомобиль Mazda съехал с дороги и врезался в дерево, в результате чего погиб 66-летний мужчина, находившийся в авто в качестве пассажира. Отмечается, что он не был пристегнут ремнем безопасности.

Скорая помощь увезла водителя автомобиля в больницу, у полиции есть основания подозревать, что в момент аварии он был не трезв.

По словам патрульного полицейского Раквереского отделения полиции Тауно Веттика, , ночное дорожно-транспортное происшествие было одним из тех, которые можно предотвратить.

"Ни в коем случае нельзя садиться за руль после употребления алкоголя. Если вы видите, что выпивший человек собирается вести автомобиль, вы должны сделать все возможное, чтобы остановить его и позвонить по номеру 112", — сказал он.

"Пристегнуть ремень безопасности в автомобиле — это элементарное действие, которое может спасти жизнь и которое, к счастью, большинство людей сейчас делает на автомате", - добавил Веттик.

Для выяснения обстоятельств происшествия, полиция возбудила уголовное дело.

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