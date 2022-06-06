Пять человек погибли в результате стрельбы в двух городах США

По меньшей мере пять человек погибли и еще более 20 получили ранения в результате стрельбы в двух городах США. В ночь на воскресенье, 5 июня, неизвестные открыли огонь по толпе в оживленном районе города Филадельфия, штат Пенсильвания, в результате инцидента погибли три человека, 11 были ранены, сообщила полиция города.

На месте происшествия полицейские нашли два полуавтоматических пистолета и многочисленные гильзы. Преступникам, однако, удалось скрыться. В момент перестрелки - около полуночи по местному времени - в этом районе, где расположено множество ресторанов и баров, находились сотни людей. Шеф полиции Филадельфии Даниэль Аутло рассказала, что на улице началась потасовка, в которой был замешан один из застреленных мужчин. Двое других погибших, мужчина и женщина, а также 11 пострадавших, по словам Аутло, были "случайными свидетелями".

Утром в воскресенье стрельба также произошла у ночного клуба в городе Чаттануга, штат Теннесси. Там, по данным полиции, были застрелены два человека, более десяти получили ранения. Еще три человека попали под машины, которые пытались покинуть место происшествия, один из них скончался. У нескольких пострадавших опасные для жизни травмы, сообщила журналистам шеф местной полиции Селеста Мерфи. По ее словам, обстоятельства преступления выясняются. Полиция пока никого не задержала.

Массовое убийство в начальной школе в Техасе

В последние недели в США участились случаи массовых убийств с применением огнестрельного оружия. В частности, 24 мая 18-летний старшеклассник пришел в начальную школу Robb Elementary School города Ювалд в штате Техас и открыл стрельбу из полуавтоматической винтовки AR-15. В результате погибли 22 человека - 19 детей в возрасте от 5 до 11 лет и трое взрослых, включая самого нападавшего, которого застрелили сотрудники полиции.