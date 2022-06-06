ФОТО | Волшебник Месси оформил пента-трик в ворота сборной Эстонии

Встреча проходила в испанском городе Памлона, на стадионе "Эль-Садар".

Аргентина вышла вперед уже на восьмой минуте матча, когда Матвей Игонен и Сергей Зенёв допустили ошибку в штрафной и главный судья Урс Шнайдер назначил пенальти в ворота Эстонии. Лионель Месси был точен и сделал счет 1:0.

Казалось, что эстонская сборная отправится на перерыв при счете 1:0, но Месси решил иначе и в самом конце первого тайма забил еще один. Папу Гомес отдал пас между Соометсом и Метсой на Месси, который не упускает возможности и отправляет мяч за спину Игонену 2:0

Уже в начале второго тайма Месси оформил хет-трик. Молина делает прострел с правого фланга, первым на мяче оказывается Месси 3:0.

На 71-й минуте эстонцы ждали свистка, сигнализирующего о фоле, но судья фола не увидел. Месси подхватил мяч, пробежал до штрафной площади, обыграл Метса и Игонена и завершил атаку голом в пустые ворота.

Спустя 5 минут Месси установил окончательный счет в матче, после рикошета оказавшись первым на добивании 5:0.

Это первый пента-трик (5 голов в матче) Лео за Аргентину и второй в карьере.

В четверг Эстония сыграет в гостях против Мальты в Лиге наций, а потом - товарищеский матч против Албании.