ЧП и криминал
05.06.2022, 21:23

ФОТО | Столкновение двух легковушек парализовало движение

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Сегодня в деревне Реэголди в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа произошла авария. По имеющимся данным, столкнулись два легковых автомобиля.

Как сообщает полиция, в результате случившегося никто не пострадал.

По сообщению фотографа, движение в месте аварии было нарушено примерно в течение часа. У одного из автомобилей произошла протечка, которую спасателям пришлось ликвидировать.

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