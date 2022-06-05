05.06.2022, 21:23
ФОТО | Столкновение двух легковушек парализовало движение(2)
Сегодня в деревне Реэголди в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа произошла авария. По имеющимся данным, столкнулись два легковых автомобиля.
Как сообщает полиция, в результате случившегося никто не пострадал.
По сообщению фотографа, движение в месте аварии было нарушено примерно в течение часа. У одного из автомобилей произошла протечка, которую спасателям пришлось ликвидировать.
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