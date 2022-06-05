ФОТО | Столкновение двух легковушек парализовало движение

Как сообщает полиция, в результате случившегося никто не пострадал.

По сообщению фотографа, движение в месте аварии было нарушено примерно в течение часа. У одного из автомобилей произошла протечка, которую спасателям пришлось ликвидировать.

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