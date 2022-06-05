ФОТО | На перекрестке столкнулись два авто: одного человека пришлось вырезать из машины

По словам очевидца, одного человека пришлось вырезать из машины.

Полиция сообщила, что медики скорой на месте оказали людям первую помощь, но госпитализация никому не потребовалась.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

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