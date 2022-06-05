СМИ: В Украине погиб очередной российский генерал

Из поста в телеграм-канале Сладкова следует, что Кутузов погиб, «поведя в атаку» своих подчиненных.

В телеграм-канале «Сводки от ополчения Новороссии» была опубликована информация о том, что Кутузов погиб в поселке Николаевка под Попасной, в Луганской области.

Вечером 5 июня Генштаб ВСУ сообщил, что в районе Николаевки и Белогоровки российские войска проводили «штурмовые действия» и понесли «значительные потери в живой силе и технике».

Каким подразделением руководил генерал Кутузов, пока не сообщается. В 2019 году он упоминался на сайте Минобороны РФ как временно исполняющий обязанности командующего 29-й общевойсковой армией, а в 2017-м — 5-й.

Роман Кутузов — четвертый российский генерал, гибель которого в ходе войны в Украине была подтверждена теми или иными официальными источниками. Власти Украины сообщали о гибели по меньшей мере семи генералов, но по крайней мере двое из них после этого оказывались живы, писала «Русская служба Би-би-си».

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