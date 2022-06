Проклятые вопросы Боба Дилана. Почему в России нет антивоенного движения?

В 1962 году Боб Дилан, в котором трудно было узнать будущего лауреата Нобелевской премии, да еще по литературе, предъявил публике песню Blowing in the Wind. Ее на первый взгляд бесхитростная философия хорошо вписывалась в идейно-политический ландшафт 1960-х с их антивоенным пафосом и возникновением контркультуры, которая, спровоцировав кризис западных порядков, после 1968-го превратила капитализм в более адаптивную и модернизированную модель устройства общества. В сущности, Дилан стал предвестником "долгого 1968-го". Но не только он. В том же 1962-ом антивоенную песню Пита Сигера Where Have All the Flowers Gone перепели на разных языках Марлен Дитрих, Далида, трио Peter, Paul and Mary, а позже и Джоан Баэз. После Большой войны прошло менее двух десятков лет, а настроения, направленные против истеблишмента и колониальных войн, набирали неистовую силу. И если вспомнить, что 1962-й — это год Карибского кризиса, то актуальность музыкальной аранжировки нараставших антивоенных настроений не покажется исключительно пацифистски-игровой. Об этом пишет публицист Андрей Колесников в своей статье-мнении для rus.delfi.lv.