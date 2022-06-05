Лавров должен был лететь в Сербию. СМИ: Балканские страны закрыли ему небо

Черногория, Северная Македония и Болгария закрыли небо для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который должен прилететь с визитом в Сербию, сообщает со ссылкой на источники местное издание «Вечерние новости».



Визит был запланирован на 6-7 июня. Как пишут «Вечерние новости», из-за указанной проблемы президент Сербии Александр Вучич утром 6 июня проведет встречу с послом России Александром Боцан-Харченко.

