За рубежом
05.06.2022, 18:50

Лавров должен был лететь в Сербию. СМИ: Балканские страны закрыли ему небо

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
ФОТО: AP |

В Сербии сообщили о запрете балканских стран пропустить самолет Лаврова, пишет РБК.

Черногория, Северная Македония и Болгария закрыли небо для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который должен прилететь с визитом в Сербию, сообщает со ссылкой на источники местное издание «Вечерние новости».

Визит был запланирован на 6-7 июня. Как пишут «Вечерние новости», из-за указанной проблемы президент Сербии Александр Вучич утром 6 июня проведет встречу с послом России Александром Боцан-Харченко.

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