КОЛОНКА RusDelfi | Мяч теперь у Isamaa(6)
Новая неделя, вероятно, принесет Эстонии новое правительство. Какие оно будет, зависит от маленькой партии Isamaa.
В пятницу кризис коалиции наконец разрешился, когда премьер-министр Кая Каллас пропросила президента Кариса подтвердить решение об увольнении министров из Центристcкой партии. С точки зрения политической культуры это был не очень красивый шаг, потому что в случае, когда правительство оказывается недееспособным, принято, что премьер-министр сам складывает полномочия и уходит в отставку. На протяжении последних двадцати лет партия реформ была у власти за счет того, что ее главный противник являлся в эстонской политике парией. Сначала это был Эдгар Сависаар, а в последние годы это партия EKRE. Но такие шаги, которые были предприняты в прошлую пятницу, могут привести к тому, что Кая Каллас сама превратится в нерукопожатную персону для возможных партнеров.
Сейчас все зависит от партии Isamaa, именно она решает, какой будет новая коалиция. Выбирать можно между реформистами и социал-демократами, с кем Isamaa традиционно сотрудничала, когда Центристской партией руководил Эдгар Сависаар. Но есть и альтернатива в виде восстановления коалиции, которая существовала до правительства Каи Каллас, и куда входили, кроме Isamaa и EKRE еще и центристы. Разговоры Каи Каллас о том, что она готова управлять государством, имея правительство, у которого меньшинство голосов в Рийгикогу, выглядят далекими от реальной жизни фантазиями.
После последних выборов в Рийгикогу была возможной коалиция, которую сейчас хочет сформировать Кая Каллас. Но именно тогда эти планы рухнули, потому что Isamaa не хочет быть в одной коалиции с социал-демократами. Для Isamaa партия EKRE в то время была наиболее привлекательным партнером, и такой выбор диктовало также развитие внутри Isamaa, которая сама превратилась в «EKRE-лайт». Сейчас очень сложно прогнозировать, как нынешние лидеры Isamaa посмотрят на сотрудничество с социал-демократами в ситуации, когда главной темой в государстве больше не являются гей-браки, трансгендеры и прочее, а вопросы более крупного масштаба, которые связаны с кризисом энергоносителей и кризисом безопасности.
Можно предположить, что и сейчас Isamaa чувствовала бы себя лучше, предпочтя коалицию с EKRE. Но под вопросом находится их готовность простить Юри Ратасу и центристам, которые бросили их при первой возможности ради Каи Каллас и реформистов. В то же время остается вопрос — что станет с партией Isamaa в ближайшем будущем, потому что последние десять лет она на последнем издыхании и борется за то, чтобы набрать более 5% голосов и войти в Рийгикогу.
Пенсионная реформа второй ступени не принесла партии Isamaa ожидаемой пользы, потому что люди, которые снимали деньги со второй ступени, не были и не стали их избирателями. Сложно сказать, верно ли решение войти в правительство в то время, когда экономическая и социальная ситуация в Эстонии ухудшается, или это станет концом партии Isamaa.