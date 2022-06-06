КОЛОНКА RusDelfi | Мяч теперь у Isamaa

В пятницу кризис коалиции наконец разрешился, когда премьер-министр Кая Каллас пропросила президента Кариса подтвердить решение об увольнении министров из Центристcкой партии. С точки зрения политической культуры это был не очень красивый шаг, потому что в случае, когда правительство оказывается недееспособным, принято, что премьер-министр сам складывает полномочия и уходит в отставку. На протяжении последних двадцати лет партия реформ была у власти за счет того, что ее главный противник являлся в эстонской политике парией. Сначала это был Эдгар Сависаар, а в последние годы это партия EKRE. Но такие шаги, которые были предприняты в прошлую пятницу, могут привести к тому, что Кая Каллас сама превратится в нерукопожатную персону для возможных партнеров.

Сейчас все зависит от партии Isamaa, именно она решает, какой будет новая коалиция. Выбирать можно между реформистами и социал-демократами, с кем Isamaa традиционно сотрудничала, когда Центристской партией руководил Эдгар Сависаар. Но есть и альтернатива в виде восстановления коалиции, которая существовала до правительства Каи Каллас, и куда входили, кроме Isamaa и EKRE еще и центристы. Разговоры Каи Каллас о том, что она готова управлять государством, имея правительство, у которого меньшинство голосов в Рийгикогу, выглядят далекими от реальной жизни фантазиями.