Ратас: правящий союз Центристской партии с EKRE и Isamaa был дееспособным

"Основным вопросом Центристской партии является подготовка к отопительному сезону, и мы, конечно же, не хотим отказываться от повышения детских и семейных пособий. Вдобавок безопасность. Это три наиболее важных вопроса", - сказал Ратас порталу ERR в воскресенье.

"Я считаю, что коалиция с Isamaa и EKRE была действенной и приняла много важных решений как в политике безопасности, так и в научной сфере. Учитывая нынешнюю ситуацию в сфере безопасности, коалиция должна быть дееспособной, - отметил Ратас.

Ратас не считает, что правительственный кризис приведет к внеочередным выборам: "Проводить досрочные выборы за десять месяцев до очередных выборов не является разумным".

"На следующей неделе мы, вне всяких сомнений, будем умнее, чем сегодня, и у нас будет лучшее представление о дальнейших шагах", - добавил он.

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