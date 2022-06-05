Выплачивает ли Маарду пособие школьникам? Ответ читательнице

Как-то вы писали, что женщина не получила какое-то пособие на ребенка, потому что была прописана недостаточное количество времени в Ида-Вирумаа. Вот хочу еще узнать, сколько должен быть зарегистрирован по адресу ребенок до того, как пойдет в школу в Маарду?

Лидия, Маарду



Пособие в связи с началом школы назначается родителю, опекуну или родителю приемной семьи ребенка, которая в регистре народонаселения и по данным эстонской инфосистемы образования является местом проживания ребенка, при следующих условиях:

1. ребенок идет в первый, второй или третий класс;

2. ходатай по данным регистра народонаселения проживал в Маарду как минимум 6 месяцев до того, как ребенок пошел в первый, второй или третий класс;

3. по данным регистра народонаселения, место жительства ребенка и ходатая совпадают.

В случае, если ребенок учится в общеобразовательной школе за пределами Маарду, ходатай должен представить ходатайство в управу к 1 декабря того года, когда возникло право на пособие.

Сумма пособия: для первоклассника – 150 евро; для детей, идущих во второй и третий классы – 50 евро