Выплачивает ли Маарду пособие школьникам? Ответ читательнице(1)
"Скажите, пожалуйста, выплачивает ли город Маарду пособие для школьников? Я знаю, что в Таллине дают деньги тем семьям, в которых ребенок идет в первый класс. Но также я знаю, что в разные годы пособия различаются по сумме. А где-то и вовсе каких-то пособий может не быть", - обратилась с вопросом в МК Эстонию читательница.
Как-то вы писали, что женщина не получила какое-то пособие на ребенка, потому что была прописана недостаточное количество времени в Ида-Вирумаа. Вот хочу еще узнать, сколько должен быть зарегистрирован по адресу ребенок до того, как пойдет в школу в Маарду?
Лидия, Маарду
Пособие в связи с началом школы назначается родителю, опекуну или родителю приемной семьи ребенка, которая в регистре народонаселения и по данным эстонской инфосистемы образования является местом проживания ребенка, при следующих условиях:
1. ребенок идет в первый, второй или третий класс;
2. ходатай по данным регистра народонаселения проживал в Маарду как минимум 6 месяцев до того, как ребенок пошел в первый, второй или третий класс;
3. по данным регистра народонаселения, место жительства ребенка и ходатая совпадают.
В случае, если ребенок учится в общеобразовательной школе за пределами Маарду, ходатай должен представить ходатайство в управу к 1 декабря того года, когда возникло право на пособие.
Сумма пособия: для первоклассника – 150 евро; для детей, идущих во второй и третий классы – 50 евро