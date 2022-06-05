Киев подвергся обстрелу впервые с конца апреля. Что известно?

"Несколько взрывов. Службы уже работают на месте", - написал Кличко в своем телеграм-канале. В результате обстрелов погибших нет, один человек был госпитализирован, сообщил Кличко позже.

По предварительным данным, ракеты попали в объекты инфраструктуры. Очевидцы сообщали о пожарах. Член наблюдательного совета компании "Укрзализныця" (украинские железные дороги) написал в своем телеграм-канале, что удар был нанесен по железнодорожной инфраструктуре.

Мэр Броваров - города в 25 км от Киева - Игорь Сапожко в "Фейсбуке" сообщил, что обстрел произошел в непосредственной близости от населенного пункта. Он отметил, что после взрывов в столице ощущается запах дыма.

Командование украинских военно-воздушных сил сообщило в своем "Фейсбуке", что ракеты, по предварительным данным, были запущены с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря. Военные утверждают, что около шести утра в направлении Киева было выпущено несколько ракет, одна из которых была уничтожена противовоздушной обороной.



В воскресенье официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что целью удара по Киеву была украинская бронетехника, которая, по его словам, была размещена "в корпусах вагоноремонтного предприятия" на окраине Киева.

"ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника", - заявил Конашенков [цитата по агентству ТАСС].

В "Энергоатоме" заявили, что одна из ракет, которую, предположительно, выпустили в сторону Киева, пролетела на критически низкой высоте над Южно-Украинской атомной электростанцией. В компании заявили, что "россияне до сих пор не понимают, что даже малейший обломок ракеты, который попадет в работающий энергоблок, может вызвать ядерную катастрофу и утечку радиации".