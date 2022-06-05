Куда идут наши налоги?! К платным врачам обращается все больше жителей Эстонии, потому что к бесплатным слишком длинные очереди

У жительницы Таллинна Татьяны (43) произошла такая история: «Пару недель назад вечером ребенок стал жаловаться на сильную боль в правом боку и тошноту. Всю ночь мы промучались, а утром я позвонила семейному, и та сказала: «Вы можете прийти ко мне на прием, но максимум, что я могу сделать, это пощупать живот и взять анализ крови. УЗИ у нас нет, поэтому лучше вам поехать сразу в Детскую больницу в отделение экстренной медицины (ЭМО). Там УЗИ работает каждый день до 15 часов, и если сразу сейчас поедете, то попадете».

«Народу, когда мы приехали, было не очень много, – говорит она, – но очередь почему-то не двигалась. Потом люди стали прибывать. И любопытно: тех, которые пришли после нас, обслужили почему-то раньше. Я думаю, что причина заключалась в том, что они были на платной основе. И вот ими все занимались в первую очередь. Например, мы просидели в приемном покое уже два с половиной часа, когда пришла женщина с ребенком. Женщина говорила очень громко, так что всем было все слышно, и у меня создалось впечатление, что они приезжие. У ее девочки лет 12 было воспаление в ушке, и ей надо было выписать антибиотики, так как девочка в ушке что-то сковырнула. Девочке и анализ крови сразу же сделали, и к врачу она попала почти сразу, а мы как сидели с резкой болью в животе больше трёх часов, так и продолжали сидеть. Никаких анализов крови моему ребенку за это время так никто и не сделал, наша очередь к врачу так и не подошла. Неужели боль в правом боку у ребенка менее важна и приоритетна, чем воспаление в ухе? Или платными занимаются в первую очередь?»