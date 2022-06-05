Куда идут наши налоги?! К платным врачам обращается все больше жителей Эстонии, потому что к бесплатным слишком длинные очереди(5)
Согласно исследованию Министерства социальных дел, каждый житель пенсионного возраста в Эстонии тратит в среднем на лечение 850 евро в год. Каждый пятый житель страны в прошлом году обращался к платным врачам, потому что был уже не в силах ждать бесплатного приема у специалиста. Более того, 68% жителей Эстонии готовы заплатить, чтобы попасть к врачу побыстрее, пишет МК-Эстония.
С учетом того, сколько жители страны отчисляют денег за медицинскую страховку, эти данные вызывают тревогу: а получаем ли мы хоть какую-то пользу от того, что платим Больничной кассе? Или наши деньги идут на лечение других, а нам в случае чего остается только платить, чтобы попасть к специалисту?
У жительницы Таллинна Татьяны (43) произошла такая история: «Пару недель назад вечером ребенок стал жаловаться на сильную боль в правом боку и тошноту. Всю ночь мы промучались, а утром я позвонила семейному, и та сказала: «Вы можете прийти ко мне на прием, но максимум, что я могу сделать, это пощупать живот и взять анализ крови. УЗИ у нас нет, поэтому лучше вам поехать сразу в Детскую больницу в отделение экстренной медицины (ЭМО). Там УЗИ работает каждый день до 15 часов, и если сразу сейчас поедете, то попадете».
Татьяна взяла на работе отгул, а ребенка – в охапку, и поехала в Детскую больницу.
Вас тут не стояло
«Народу, когда мы приехали, было не очень много, – говорит она, – но очередь почему-то не двигалась. Потом люди стали прибывать. И любопытно: тех, которые пришли после нас, обслужили почему-то раньше. Я думаю, что причина заключалась в том, что они были на платной основе. И вот ими все занимались в первую очередь. Например, мы просидели в приемном покое уже два с половиной часа, когда пришла женщина с ребенком. Женщина говорила очень громко, так что всем было все слышно, и у меня создалось впечатление, что они приезжие. У ее девочки лет 12 было воспаление в ушке, и ей надо было выписать антибиотики, так как девочка в ушке что-то сковырнула. Девочке и анализ крови сразу же сделали, и к врачу она попала почти сразу, а мы как сидели с резкой болью в животе больше трёх часов, так и продолжали сидеть. Никаких анализов крови моему ребенку за это время так никто и не сделал, наша очередь к врачу так и не подошла. Неужели боль в правом боку у ребенка менее важна и приоритетна, чем воспаление в ухе? Или платными занимаются в первую очередь?»
Татьяна рассуждает, что доброта и гуманизм – это, конечно, хорошо, но, помогая гостям страны, нельзя забывать и о своих жителях.
«Я больше 25 лет непрерывно работаю и плачу за медицинскую страховку, при этом почти не хожу по врачам, – говорит женщина. – Дети мои тоже почти не болеют. И сколько денег уже из моего кармана перечислено в Больничную кассу – не счесть, а случись что – получается, обслуживать будут не тебя, а приезжих, которые тут без году неделя? Спустя три часа никто ребенка с резкой болью в правом боку даже не осмотрел, а ту девочку с ушком уже осмотрели и отправили домой, и меня в итоге это так возмутило, что мы просто оттуда ушли. Я обратилась в частную клинику, заплатила 80 евро, там сделали ребенку УЗИ и выявили воспаление. Сказали, что, если бы пришли позже, все могло бы быть намного хуже. И я до сих пор не понимаю: зачем тогда в приемном покое больницы триаж, если в итоге все сидят в одной очереди, и менее приоритетными, на мой взгляд, пациентами занимаются раньше, чем более приоритетными? Только потому, что они – на платной основе или приезжие?»
Она отмечает, что хотела бы пожаловаться, чтобы привлечь внимание к проблеме, но не знает, куда. В Больничную кассу? В Детскую больницу? Министру социальных дел?
«Мы советуем ей обратиться сначала напрямую в больницу, – говорит пресс-секретарь Больничной кассы Маргарита Купченкова. – Мы со своей стороны также пообщались с представителями Детской больницы, и нас заверили, что, исходя из триажа в ЭМО, лечение пациентам обеспечивают в соответствии с необходимостью в нем и при первой же возможности».
Время – деньги
Пенсионеры тоже вынуждены ждать. Порой годами. Клавдия Васильевна (67), например, ждет операции по удалению камней в желчном пузыре уже три с половиной года.
«Все это время у меня жутко болит в боку, – жалуется пенсионерка. – Я уже замучилась ходить по врачам. Сколько денег ушло на обезболивающие – боюсь даже считать. И вот недавно мне позвонили и спросили: хотите через неделю на операцию? И это не потому, что моя очередь подошла, а потому, что кто-то отказался».
Она не представляет, сколько бы еще ждала, если бы кто-то там не отказался от операции.
«Я считаю, это ненормально! – говорит пенсионерка. – Я всю жизнь проработала в Эстонии, все эти годы зарплата была хорошая, налоги платила исправно. Все здоровье угробила, а государство заставляет пенсионеров годами ждать нужной им операции! Надежда, видимо, на то, что не все до нее доживут?»
Пресс-секретарь Больничной кассы Маргарита Купченкова отмечает: каждый работающий житель Эстонии отчисляет 13% своего соцналога в общий котел медицинского страхования.
Предположим, что человек со средней зарплатой в прошлом году заплатил в общей сложности 154813/10012=2 414 евро. А на лечение людей трудоспособного возраста, согласно данным Больничной кассы, в среднем уходит от 839 до 1269 евро в год.
И это – в среднем. То есть кто-то может годами не обращаться к врачу, при этом исправно платить за медицинскую страховку. А кто-то может не работать, и его будут за счет работающих лечить. Это называется солидарная медицина.
«Я лет пять, наверное, не обращался ни к одному врачу, – говорит Андрей. – А когда в прошлом году мне что-то понадобилось у семейного, то оказалось, что до него вообще не дозвониться и на прием в ближайшие три недели не записаться. В общем, плюнул я на это дело и так к нему и не пошел. Хотя каждый врач получает за каждого пациента деньги, и неважно, ходит тот к нему на прием или нет. Сколько у врача «накопилось» таких вот неистраченных денег за меня – неизвестно. И я думаю, их давно уже потратили на кого-то другого».
Андрей при этом получает среднюю зарплату. И отчисляет в котел медицинского страхования более 2000 евро в год.
«За пять лет набежало уже порядка 10 000 евро, – констатирует мужчина. – Получил ли я взамен хоть что-нибудь? Нет».
Таких, как Андрей, которые годами не обращаются за медицинской помощью, потому что в ней пока просто не нуждаются, много. Но если что-то случается, они сталкиваются с такими длинными очередями, что готовы ради экономии времени еще раз заплатить, лишь бы попасть к врачу быстрее.
«У меня заболело колено, – говорит Виталий. – К ортопеду очередь была три месяца. Боль была нестерпимой, и я не стал три месяца ждать, пошел на платный визит. Попал на следующий день, врач выписал антибиотики, я их пропил и через две недели уже забыл о своем колене. Время – деньги. Я просто не могу себе позволить три месяца ходить с больным коленом».
Виталий при этом зарабатывает в разы больше средней зарплаты. И его возмущает, что его налоги идут, по сути, неизвестно куда, а он вынужден дополнительно платить, чтобы в случае чего попасть к врачу.
В народе говорят, что из пяти жителей Эстонии трое обычно годами не обращаются к врачам, зато остальные двое пользуются медуслугами в большом объеме – за себя и за того парня.
Однако у Больничной кассы нет данных, так это или нет. У них есть только данные, сколько в среднем уходит суммарно на лечение людей того или иного возраста. Согласно им, больше всего денег уходит на людей в возрасте 30-39 лет и далее – начиная с 50 и по возрастающей до 89 лет.
Женщины платят больше
Представитель Министерства социальных дел Керсти Эснар констатирует: в 2019 году у мужчин 65 лет и старше уходило на лечение 820 евро в год, а у женщин – 880 евро в год. При этом их пенсия была 476 евро в месяц.
«Тут играют свою роль также хронические заболевания, которых у людей к этому возрасту уже несколько, – отмечает она. – Также очень много денег уходит на рецептурные лекарства, зубные протезы, медицинские устройства и на транспорт до медучреждения. Чтобы снизить расходы людей, государство создало автоматическую скидку на лекарства».
Если же взять людей трудоспособного возраста, то мужчины со средней зарплатой в 1250 евро в месяц тратят на лечение 339 евро в год. У женщин зарплата меньше – в среднем 928 евро в месяц, но на свое лечение они тратят больше – 375 в год. То есть выходит, что мужчины в год тратят в среднем на лечение 27% от своего дохода в месяц, а женщины – 40%.
«В основном, это расходы на лечение зубов, транспорт, а также покупка рецептурных и безрецептурных лекарств, – комментирует Эснар. – Чтобы снизить расходы на лечение зубов, мы с этого года расширили список тех, кому положена компенсация – теперь туда входят получатели прожиточного пособия и безработные».
На вопрос, почему такие длинные очереди к врачам-специалистам и что с этим можно сделать, Эснар отвечает: «Тут несколько причин. Например, человек хочет пойти к конкретному врачу или в конкретное медучреждение. Или люди регистрируются на прием, но не приходят и не предупреждают об этом. Также играет свою роль нехватка персонала, устройств и денег (то есть объем договоров с БК ограничен). Чтобы улучшить ситуацию, можно для начала каждому пациенту обратиться со своей проблемой к семейному врачу, который в сотрудничестве с медсестрой может диагностировать и вылечить большинство болезней. Если же ситуация серьезна и нужен совет врача-специалиста, то его можно быстро получить при помощи э-консультации, и пациент при этом не должен никуда идти. По интернету семейный врач может в сотрудничестве со специалистом уточнить диагноз и назначить или откорректировать лечение. Если же в ходе э-консультации выяснится, что пациенту нужно прийти к врачу-специалисту на прием, то это тоже возможно, и врач даст пациенту номерок».
Она отмечает, что сейчас в Минсоцдел продолжаются обсуждения результатов исследования, чтобы снизить суммы, которые каждый год в Эстонии выкладывают пациенты за свое лечение. И цель – достичь рекомендованных ВОЗ 15% от расходов на лечение, потому что иначе суммы, которые должен выложить пациент, могут стать уже непреодолимым препятствием для своевременной врачебной помощи, в которой человек нуждается.