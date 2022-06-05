05.06.2022, 12:07
ФОТО | Полиция ищет пропавшего в Таллинне подростка
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в поиске 13-летнего Олеха, который вчера вечером ушел из своего дома на Хансу теэ в Хааберсти и до сих пор не вернулся.
Он ушел вчера в 21:30, оставив дома телефон. Рост мальчика примерно 175 см, телосложение худощавое. Носит одежду черного цвета. Может находиться в центре Таллинна.
Полиция просит всех, кто видел парня после его исчезновения или знает его текущее местонахождение, сообщить об этом по номеру 112.