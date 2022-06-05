Неужели лето? В ближайшие дни воздух прогреется до 25 градусов

Воскресенье, 05.06:

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт дождь. Ветер западных направлений 3-9, порывами до 12 м/с. Температура воздуха 16..21, на наветренном побережье местами 13°С.

Понедельник, 06.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. В начале ночи по востоку страны пройдёт дождь. Ветер западных направлений перейдёт к северному 2-7, на побережье порывы 10 м/с. Температура воздуха 7..11°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северных направлений 2-7, во второй половине дня на северном побережье северо-западный, западный ветер порывами до 10 м/с. Температура воздуха 16..21, на наветренном побережье 13°C.

Вторник, 07.06:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6, в начале ночи на побережье Вирумаа северо-западный ветер 4-9 м/с. Температура воздуха 3..8, на побережье до 11°C.

Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7, после обеда на островах южный и юго-восточный ветер 3-9 м/с. Температура воздуха 18..23, на наветренном побережье 14°C.

Среда, 08.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. На островах и западном побережье материковой части пройдёт дождь. Ветер южный и юго-восточный 2-8, на островах и побережье порывы 11 м/с. Температура воздуха 8..12, на западе Эстонии до 14°С.

Днем: Облачность увеличится. Зона с дождями начнёт распространяться с запада Эстонии на восток. Опасность грозы. Ветер южный и юго-восточный, во второй половине дня, начиная с островов, перейдёт к юго-западному направлению 2-8, на побережье порывы 11 м/с. Температура воздуха на западе Эстонии 14..19, в центральной части и по востоку 20..25°С.