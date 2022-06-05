Лето в Ласнамяэ порадует фокусами и магическими трюками
Представления фокусника Фреда-Эрика Йохансона летом пройдут в 8 разных уголках Ласнамяэ. Вход свободный.
«Увлекательные фокусы сделают воскресные дни еще более запоминающимися. Выступления пройдут летом сразу в нескольких местах, чтобы все дети, и, при желании, взрослые, смогли принять участие в представлении неподалеку от своего дома», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Немые представления будут состоять из различных трюков и других элементов современной магии в сопровождении фоновой музыки.
Каждое представление продлится около 30 минут. Все спектакли начинаются в 11:00.
Представления состоятся:
12 июня в 11:00 на детской площадке в парке Паэ
19 июня в 11:00 на центральной площадке парка Тондилоо (Кивила парк)
26 июня в 11:00 на зелёной зоне П.Пинна (за домом П.Пинна, 1)
10 июля в 11:00 на детской площадке Катлери/Паасику
24 июля в 11:00 в парке Асундусе (на зелёной зоне между Ласнамяэ, 28 и Асундусе, 7)
7 августа в 11:00 в парке Тондираба (со стороны парковки ледового холла Тондираба)
14 августа в 11:00 на сцене парка Прийсле
21 августа в 11:00 на детской площадке Коорти