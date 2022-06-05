Ласнамяэ
05.06.2022, 11:29

Лето в Ласнамяэ порадует фокусами и магическими трюками

 
Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Ekspress Meedia | Taavi Sepp

Представления фокусника Фреда-Эрика Йохансона летом пройдут в 8 разных уголках Ласнамяэ. Вход свободный.

«Увлекательные фокусы сделают воскресные дни еще более запоминающимися. Выступления пройдут летом сразу в нескольких местах, чтобы все дети, и, при желании, взрослые, смогли принять участие в представлении неподалеку от своего дома», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Немые представления будут состоять из различных трюков и других элементов современной магии в сопровождении фоновой музыки.

Каждое представление продлится около 30 минут. Все спектакли начинаются в 11:00.

Представления состоятся:

  • 12 июня в 11:00 на детской площадке в парке Паэ

  • 19 июня в 11:00 на центральной площадке парка Тондилоо (Кивила парк)

  • 26 июня в 11:00 на зелёной зоне П.Пинна (за домом П.Пинна, 1)

  • 10 июля в 11:00 на детской площадке Катлери/Паасику

  • 24 июля в 11:00 в парке Асундусе (на зелёной зоне между Ласнамяэ, 28 и Асундусе, 7)

  • 7 августа в 11:00 в парке Тондираба (со стороны парковки ледового холла Тондираба)

  • 14 августа в 11:00 на сцене парка Прийсле

  • 21 августа в 11:00 на детской площадке Коорти

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