Любимица посетителей Таллиннского зоопарка скончалась из-за монеты

"Несмотря на все усилия ветеринаров, самка абиссинского рогатого ворона Денди умерла в пятницу 3 июня 2022 года после резкого ухудшения состояния здоровья накануне", - сообщили работники зоопарка. По их словам, птица вела себя пассивно, у нее была кровавая диарея и кровотечение из клюва. Медицинский осмотр и рентген показали наличие инородного тела в желудке. При вскрытии было обнаружено, что инородное тело представляло собой одноцентовую монету, которая нарушила работу всего организма настолько, что птица умерла в муках.

На странице в Facebook работники зоопарка объяснили, что животным часто приходится быстро реагировать, чтобы поймать потенциальную добычу, и поэтому инородный предмет может попасть в желудок до того, как животное осознает свою ошибку. Зоопарк надеется, что это была печальная случайность, а не преднамеренный акт, и что монета не была намеренно брошена в клетку.

Денди вылупился в Алма-Атинском зоопарке и с конца 2002 года жил в Таллинне. Теперь ее партнер остался один.

В среднем вороны этого вида живут около 40 лет, Денди скончался на 20-м году жизни.