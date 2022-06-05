Крыша обвалилась, спасателям было не зайти: в пожаре в жилом доме погиб мужчина

На происшествие незамедлительно отреагировали спасатели из команд Алатскиви, Муствеэ и Табивере, оперативный дежурный по Тарту и спасатели-добровольцы Пала. Когда спасатели прибыли на место, попасть в дом было невозможно, так как крыша дома уже обвалилась. Спасатели начали тушить дом и хозяйственные постройки.



К сожалению, в 7:21 в сгоревшем доме обнаружили труп мужчины. Огонь распространялся очень быстро, а сам пожар заметили слишком поздно, в результате чего все находившиеся на участке постройки получили сильные повреждения.

По состоянию на 9 часов утра спасатели продолжали работать на месте.

Причина возгорания будет установлена в ходе расследования.

В этом году в Эстонии огонь унес жизни 22 человек.

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