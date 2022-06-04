ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (101-й день) | Россия и Украина обменялись телами погибших, сгорел самый большой деревянный храм Украины

ЕС, США и Британия обсуждают план прекращения войны. Украина в переговорах напрямую не участвует. Представители США в последние недели регулярно обсуждают возможные условия прекращения огня и завершения конфликта в Украине, сообщили источники CNN. Одна из тем переговоров — план урегулирования конфликта, предложенный ранее Италией. Обсуждения ведутся без непосредственного участия Киева, несмотря на обязательство Вашингтона «ничего (не говорить) об Украине без Украины».

4 июня в Украине отмечают День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии путинской России против Украины. По данным украинской стороны, с начала войны в Украине был убит 261 ребенок, 465 детей получили ранения разной степени тяжести.

Россия и Украина обменялись телами погибших. Обмен по формуле «160 на 160» прошел 2 июня на линии фронта в Запорожской области, сообщает украинское министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

Международный легион защиты Украины сообщил о гибели четырех добровольцев. Среди погибших добровольцев - голландец Рональд Вогелаара, 47-летний австралиец Майкл О'Нил, которого убили в момент доставки гуманитарной помощи на линию фронта, Бьорн Бенджамин Клавис и Вильфрид Блери (о двух последних информации нет).

Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что украинские силы смогли вернуть контроль над 20% территории Северодонецка, откуда им ранее пришлось отступить.

Швейцария разрешила поставить в Украину военную технику из своих комплектующих. Федеральный совет страны пришел к выводу, что поставки европейскими компаниями вооружения и техники швейцарского производства не противоречат положению о нейтралитете.

Власти Украины попросили Индию стать одной из стран-гарантов ее безопасности, а также помочь с восстановлением страны, сообщила газета The Hindu со ссылкой на источник.

Cгорел самый большой деревянный храм Украины. В результате сегодняшних обстрелов в Донецкой области сгорел самый большой деревянный храм Украины - Всехсвятский скит, главный храм Святогорской лавры.

Евросоюз приступил к подготовке седьмого пакета санкций против России. «Санкции должны быть еще острее: в контексте газа, который Россия по-прежнему может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Тут я говорю прежде всего о „Газпромбанке“», — сказал замминистра.

Глава делегации Украины назвал условие для переговоров с Россией. "Переговоры нужно продолжать, когда у нас переговорная позиция будет усилена. В первую очередь, сейчас она может быть усилена за счет того, что оружие, которое нам постоянно обещают международные партнеры, в конце концов, поступит в достаточном объеме. Наши вооруженные силы уже готовы его применять", - цитирует издание Давида Арахамию.