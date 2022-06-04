Военный дневник
04.06.2022, 22:06

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (101-й день) | Россия и Украина обменялись телами погибших, сгорел самый большой деревянный храм Украины

 (11)
SÕJASAAK: Popasnas pildile sattunud Vene armee rüüstaja saagi tundis ära asjade tegelik omanik. Ta rääkis Raadio Vaba Euroopale, kuidas Disney voodipesu ega uut boilerit ei jõutud veel ise pakendist lahti võttagi.
SÕJASAAK: Popasnas pildile sattunud Vene armee rüüstaja saagi tundis ära asjade tegelik omanik. Ta rääkis Raadio Vaba Euroopale, kuidas Disney voodipesu ega uut boilerit ei jõutud veel ise pakendist lahti võttagi.
ФОТО: Reuters/Scanpix | ALEXANDER ERMOCHENKO

Подводим итоги 101-го дня военного вторжения России в Украину.

  • ЕС, США и Британия обсуждают план прекращения войны.

    Украина в переговорах напрямую не участвует. Представители США в последние недели регулярно обсуждают возможные условия прекращения огня и завершения конфликта в Украине, сообщили источники CNN. Одна из тем переговоров — план урегулирования конфликта, предложенный ранее Италией. Обсуждения ведутся без непосредственного участия Киева, несмотря на обязательство Вашингтона «ничего (не говорить) об Украине без Украины».

  • 4 июня в Украине отмечают День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии путинской России против Украины.

    По данным украинской стороны, с начала войны в Украине был убит 261 ребенок, 465 детей получили ранения разной степени тяжести.

  • Россия и Украина обменялись телами погибших.

    Обмен по формуле «160 на 160» прошел 2 июня на линии фронта в Запорожской области, сообщает украинское министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

  • Международный легион защиты Украины сообщил о гибели четырех добровольцев.

    Среди погибших добровольцев - голландец Рональд Вогелаара, 47-летний австралиец Майкл О'Нил, которого убили в момент доставки гуманитарной помощи на линию фронта, Бьорн Бенджамин Клавис и Вильфрид Блери (о двух последних информации нет).

  • Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что украинские силы смогли вернуть контроль над 20% территории Северодонецка, откуда им ранее пришлось отступить.

  • Швейцария разрешила поставить в Украину военную технику из своих комплектующих.

    Федеральный совет страны пришел к выводу, что поставки европейскими компаниями вооружения и техники швейцарского производства не противоречат положению о нейтралитете.

  • Власти Украины попросили Индию стать одной из стран-гарантов ее безопасности, а также помочь с восстановлением страны, сообщила газета The Hindu со ссылкой на источник.

  • Cгорел самый большой деревянный храм Украины.

    В результате сегодняшних обстрелов в Донецкой области сгорел самый большой деревянный храм Украины - Всехсвятский скит, главный храм Святогорской лавры.

  • Евросоюз приступил к подготовке седьмого пакета санкций против России.

    «Санкции должны быть еще острее: в контексте газа, который Россия по-прежнему может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Тут я говорю прежде всего о „Газпромбанке“», — сказал замминистра.

  • Глава делегации Украины назвал условие для переговоров с Россией.

    "Переговоры нужно продолжать, когда у нас переговорная позиция будет усилена. В первую очередь, сейчас она может быть усилена за счет того, что оружие, которое нам постоянно обещают международные партнеры, в конце концов, поступит в достаточном объеме. Наши вооруженные силы уже готовы его применять", - цитирует издание Давида Арахамию.

  • С июня поддержка россиянами войны против Украины будет падать, прогнозирует один из ведущих российских социологов Елена Конева в интервью DW.

Оставить комментарий Читать комментарии (11)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии