Сборная Украины по футболу проиграла Уэльсу в финале плей-офф отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины сразу старается действовать максимально активно, давая понять, что мощнейшая поддержка валлийской публики в Кардиффе их совершенно не пугает. Обе сборные не отсиживаются в обороне на первых минутах матча. Украинские футболисты чаще атакуют и первым большим спасением отмечается у ворот Уэльса. Задержался последний защитник сборной Уэльса, благодаря чему Яремчук оказался в правильном положении вне игры. Роман вбежал в штрафную хозяев и сильно пробил в нижний угол, но голкипер Уэльса был на месте.

Вратарь сборной Украины продолжает играть через боль. Правый голеностоп у вратаря повреждён, но, стиснув зубы, от готов продолжать этот важнейший поединок. Сборная Украины добавила в активности и сходу создала несколько моментов. Бэйл исполнил штрафной удар, мяч попал в Ярмоленко и срикошетил в ворота. Ярмоленко пытался сыграть головой и срезал мяч в свои ворота. Автогол Ярмоленко. Украинцы перешли к ответным активным действиям. Сборная Украины смотрелась в первом тайме лучше соперника, но вот действия Ярмоленко поставили их в положение отыгрывающейся команды.

Валлийцы в самом начале второго тайма должны были удваивать своё преимущество. Ремзи с близкого расстояния ударом в одно касание не попал в ворота. "Украина, Украина", — кричат болельщики с трибун. Немалая группа поддержки у сборной Украине в Кардиффе. На 75-ой минуте штанга спасает сборную Украины. Матч жизни проводит мега опытный валлийский вратарь, не позволяя сборной Украине отыграться, отражая очередной удар.

Судьбу матча решил автогол Андрея Ярмоленко, который был забит в первом тайме. Героем матча стал голкипер Уэльса, сыгравший абсолютно потрясающую игру. Именно валлийцы сыграют теперь в финальной части чемпионата мира по футболу в Катаре.

До матча:

Изначально матчи плей-офф отбора на ЧМ-2022 с участием Украины должны были пройти в конце марта, но были перенесены из-за военного вторжения России в Украину.