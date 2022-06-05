Сборная Украины по футболу проиграла Уэльсу в финале плей-офф отбора на ЧМ-2022(2)
Сборная Украины проиграла финальный матч плей-офф сборной Уэльса за выход на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре (1:0).
Сборная Украины сразу старается действовать максимально активно, давая понять, что мощнейшая поддержка валлийской публики в Кардиффе их совершенно не пугает. Обе сборные не отсиживаются в обороне на первых минутах матча. Украинские футболисты чаще атакуют и первым большим спасением отмечается у ворот Уэльса. Задержался последний защитник сборной Уэльса, благодаря чему Яремчук оказался в правильном положении вне игры. Роман вбежал в штрафную хозяев и сильно пробил в нижний угол, но голкипер Уэльса был на месте.
Вратарь сборной Украины продолжает играть через боль. Правый голеностоп у вратаря повреждён, но, стиснув зубы, от готов продолжать этот важнейший поединок. Сборная Украины добавила в активности и сходу создала несколько моментов. Бэйл исполнил штрафной удар, мяч попал в Ярмоленко и срикошетил в ворота. Ярмоленко пытался сыграть головой и срезал мяч в свои ворота. Автогол Ярмоленко. Украинцы перешли к ответным активным действиям. Сборная Украины смотрелась в первом тайме лучше соперника, но вот действия Ярмоленко поставили их в положение отыгрывающейся команды.
Валлийцы в самом начале второго тайма должны были удваивать своё преимущество. Ремзи с близкого расстояния ударом в одно касание не попал в ворота. "Украина, Украина", — кричат болельщики с трибун. Немалая группа поддержки у сборной Украине в Кардиффе. На 75-ой минуте штанга спасает сборную Украины. Матч жизни проводит мега опытный валлийский вратарь, не позволяя сборной Украине отыграться, отражая очередной удар.
Судьбу матча решил автогол Андрея Ярмоленко, который был забит в первом тайме. Героем матча стал голкипер Уэльса, сыгравший абсолютно потрясающую игру. Именно валлийцы сыграют теперь в финальной части чемпионата мира по футболу в Катаре.
До матча:
Изначально матчи плей-офф отбора на ЧМ-2022 с участием Украины должны были пройти в конце марта, но были перенесены из-за военного вторжения России в Украину.
Для сборной Украины игра с Уэльсом - это последний барьер, который нужно преодолеть, чтобы завоевать заветную путевку на мундиаль в Катар.
Уэльс в своем полуфинальном поединке плей-офф за выход на ЧМ-2022 победил благодаря дублю Гарета Бэйла национальную команду Австрии со счётом 2:1 и вышла в финал. В ожидании соперника по финалу Уэльс провел лишь два матча. Разошлись миром со сборной Чехии в товарищеском спарринге (1:1) и потерпели поражение от сборной Польши в первом матче нового розыгрыша Лиги наций (1:2).
Победа против Шотландии (1:3) показала, что Александр Петраков свое дело знает, а мотивации у украинских футболистов хватает. Украина показала яркий атакующий футбол и доказала, что способна играть первым номером.
Нет сейчас в мире более мотивированной сборной, чем у Украины. Украинские футболисты определённо постараются принести новую радость всей стране. По составу сборная Украины не уступает валлийцам, а возможно и превосходит.
Если сборная Украины обыграет Уэльс, то в финальной стадии чемпионата мира в Катаре сыграет в группе B с командами Англии, США и Ирана.
Игра между сборной Уэльса и Украины состоится сегодня, в воскресенье начало игры в 19:00 по эстонскому времени.