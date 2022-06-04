Как закончится война в Украине? Пять возможных вариантов

" Россия могла бы применить этот прием в любой момент, если бы захотела сыграть на желании Европы убедить Украину сложить оружие и отказаться от части своих территорий в обмен на условный мир", - говорит эксперт по России из Королевского института международных отношений (Чатем-Хаус) Кир Джайлс.

Путин мог бы заявить, что его "специальная военная операция" достигла своих целей: пользующиеся поддержкой Кремля сепаратисты в Донбассе надежно защищены, а в Крым проложен сухопутный коридор. После этого он мог бы попытаться с позиции морального превосходства вынудить Украину прекратить боевые действия.

Что, если Путин удивит весь мир, объявив о прекращении огня в одностороннем порядке? Таким образом он мог бы закрепить захват территорий и при этом объявить о победе.

"В краткосрочной перспективе я не вижу возможности сокрушительной тактической или стратегической победы какой-либо из сторон, - говорит отставной австралийский генерал Мик Райан. - Ни одна из воюющих сторон не продемонстрировала способности нанести решающий стратегический удар".

Запад, тем не менее, пока что проявляет решимость и продолжает снабжать Украину оружием. На поле боя практически сложились линии фронта, война постепенно перерастает в позиционную "бесконечную войну".

Всё меняется по мере того, как то одна, то другая сторона терпит тактическое поражение или добивается успеха. Но ни одна из них не намерена уступать. Президент России полагает, что может добиться успеха, демонстрируя стратегическую выдержку и делая ставку на то, что Запад утомится помогать Украине и сосредоточится на собственной экономике, а также на китайской угрозе.

Война может продолжаться еще месяцы, а то и годы, пока украинские и российские войска будут систематически перемалывать друг друга.

На этот счет есть сразу пять потенциальных сценариев, которые не являются взаимоисключающими, но при этом остаются в рамках правдоподобия.

С начала войны минуло сто дней. Можно ли уже говорить о том, как она закончится?

Опасения быстрого разгрома обороняющихся войск сменились российским отступлением и усилением украинского сопротивления. Оно же, в свою очередь, столкнулось с более сосредоточенным наступлением России на востоке Украины.

Такая точка зрения уже звучала в Париже, Берлине и Риме: к чему продолжать войну, пора покончить с глобальными экономическими проблемами, давайте добиваться перемирия.

Однако против этого выступают США, Великобритания и большинство стран Восточной Европы, политики которых уверены, что российское вторжение должно провалиться в интересах как самой Украины, так и остальной Европы, а равно и международного порядка.

Так что одностороннее объявление Россией перемирия может изменить ситуацию, но не приведет к окончанию боевых действий.

3. Тупиковая ситуация на поле боя

Что, если и Россия, и Украина придут к выводу, что не смогут более ничего добиться военным путем и приступят к переговорам с целью политического разрешения конфликта?

Предположим, их армии истощены, как в живой силе, так и в технике. Продолжение войны уже не стоит проливаемой крови и затрачиваемызх ресурсов. Военные и экономические потери России невосполнимы. Украинский народ тоже устал от войны, люди не хотят больше рисковать жизнью ради призрачной победы.

Что, если руководство в Киеве, не веря в то, что Запад и дальше будет поддерживать Украину, решит, что пора садиться за стол переговоров?

Ведь президент США Джо Байден открыто говорит, что цель американцев - сделать так, чтобы у Украины были максимально сильные позиции за столом переговоров. Многие говорят, что желание Запада, чтобы Россия проиграла, не равнозначно желанию, чтобы Украина победила.

Однако патовой ситуации на поле боя можно ждать еще много месяцев, а добиться политического решения конфликта будет чрезвычайно сложно. И не в последнюю очередь потому, что Киев не верит Москве: там считают, что любая договоренность с Путиным будет использована им как передышка, чтобы собраться с силами и подготовиться к новому нападению.

Так что мирный договор может долго не протянуть, и военные действия возобновятся с новой силой.

4. Украина побеждает