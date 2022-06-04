Ида-Вирумаа получит финансирование на сумму более 600 000 евро

По словам бывшего министра по делам государственного управления Яака Ааба, развитие предпринимательства в сфере стартапов в Ида-Вирумаа является приоритетом программы регионального развития. Ее основной задачей является создание среды, привлекательной для предприимчивой молодежи Ида-Вирумаа, пока предпочитающей уезжать в Таллинн, Тарту или переезжать за границу. «Мы ставим целью не просто создание современных условий для самореализации местных жителей, но формирование в Ида-Вирумаа среды, привлекательной для начала предпринимательства и теми, кто только приехал в регион. Мы даём ясный сигнал, что мы ждём в регионе предприимчивых людей и идеи», – добавил Ааб.

Эве Петерсон, руководитель Startup Estonia, отметила, что начатая в 2018 году программа доказала свою эффективность и необходимость, а новый договор позволит продолжить уже начатую работу, развивать программу и поддерживать новые начинания. «При поддержке и помощи программы в Ида-Вирумаа стартовали многие начинания направленные на развитие предприимчивости и появились поддерживающие организации, также была создана полноценная экосистема для основания стартапов, появились новые предприимчивые команды и предприятия. Я очень рада, что по окончании первого этапа начатая работа будет продолжена и совместно с партнерами мы сможем продолжать развитие и в последующие годы», – сказала Петерсон.

Согласно подписанному между Министерством финансов и Startup Estonia договором на реализацию программы из государственного бюджета будет с 2022 года по 2025 год включительно выделено 661 100 евро.