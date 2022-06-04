Хельме: перед нами стоят три возможности. Готовимся и к внеочередным выборам

"Это довольно скверная и опасная практика с точки зрения действия парламентской демократии, когда премьер-министр, чей полученный от парламента мандат исчерпал себя, отказывается покидать должность", - выражает недовольство Хельме вчерашним решением Каи Каллас направить президенту предложение об освобождении министров-центристов от должности.

Хельме созвал собрание руководства EKRE, чтобы обсудить возможности партии. Он подчеркнул, что в данной ситуации консерваторы не те, кем другие могут манипулировать ради своих планов.

Он рассказал, что после развала правительства к нему обратился председатель Центристской партии Юри Ратасс предложением начать консультации на базе прошлой правительственной коалиции EKREIKE. "Конечно же, это предложение нужно серьезно рассмотреть. При этом нужно отдавать себе отчет, что даже если бы мы хотели, то не возможно просто вернуть обратно состав, рабочий план и доверие, которые были при прошлом составе правительства", - отметил Хельме.

Хельме сказал, что по сути перед EKRE стоят три возможности, но их реализация зависит не только от выбора консерваторов:

Правительство формирует Партия реформ при поддержке Социал-демократической партии и Isamaa, EKRE же остается в оппозиции и работает для получения лучшего результата на выборах, чтобы сформировать правительство после них. Правительство формируют партии коалиции EKREIKE. На это пойдет время, но Хельме уверен, что партии смогут договориться. Никто из партий не сможет сформировать новую коалицию. В таком случаи впервые в истории вновь независимой Эстонии пройдут внеочередные выборы - в конце июля или в начале августа.

Хельме отметил, что EKRE не боится внеочередных выборов, но это не тот вариант, который они предпочитают в первую очередь.