В Латвии выявлен второй случай оспы обезьян

В пятницу днем стало известно о первом случае заболевания обезьяньей оспой в Латвии. А вечером Центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что в пятницу начал эпидемиологическое расследование также в связи со вторым подтвержденным случаем оспы обезьян в Латвии, информирует портал lsm.lv.

SPKC опрашивает заболевших и проводит все необходимые меры. Заболевшие — взрослые в возрастной группе до 50 лет, они заразились за границей. Болезнь протекает легко, пациенты находятся под наблюдением врача.

Говоря об изоляции, такой карантин, как во время пандемии Covid-19, в случае обезьяньей оспы не полагается, так как инфекция переносится медленно и не очень заразна.

Возможные симптомы болезни — повышенная до 38-39 градусов температура тела, сильные головные боли, боль в спине и высыпания, которые могут появиться на ладонях и стопах, а также увеличение лимфатических узлов, объясняет главная эпидемиолог Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Людмила Виксна.

Эпидемиологи объясняют, что инфекция распространяется медленно, главным образом заражение происходит в условиях близкого контакта и воздушно-капельным путем.

В то же время при оспе может возникнуть вторичная бактериальная инфекция, поскольку больные испытывают мучительный зуд, отметил Перевозчиков. В группе повышенного риска — младенцы, беременные женщины и люди с очень ослабленным иммунитетом.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, родственное натуральной оспе, которую человечество победило еще в 1980 году благодаря вакцинации. Среди характерных симптомов болезни — жар, головная боль, воспаленные лимфоузлы, слабость, мышечные боли. В течение одного-трех дней после заражения на лице, ладонях и стопах человека появляются высыпания, со временем превращающиеся в пузырьки с жидкостью.

Эксперты не ожидают начала пандемии, сопоставимой с той, причиной которой послужил Covid-19. Сейчас количество случаев во всем мире превышает 500, и более 300 из них констатированы в Евросоюзе. Ни один смертельный случай в Европе не зарегистрирован.