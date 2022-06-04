Ратас: предложим начать переговоры о создании коалиции EKRE и Isamaa

По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, решение премьер-министра Каи Каллас положить конец этой коалиции и освободить от должности министров от Центристской партии означает, что возникла ситуация, когда парламентские партии должны приложить усилия для сформирования нового правительства.

«Правление Центристской партии считает, что сейчас, когда инфляция бьет рекорды и необходимо разрабатывать направленные на сохранение доходов людей налоговые и социально-экономические меры, партия должна найти точки соприкосновения с другими политическими силами», - сказал Ратас.

Он добавил, что Центристская партия сделает предложение начать политические консультации EKRE и Isamaa на предмет возможного формирования коалиции.

«Центристская партия была в составе разных правительств с 2016 года. Был принят ряд важных решений, много усилий было направлено на преодоление различных кризисов и сложных моментов. Мы готовы нести ответственность и сейчас, когда в обществе сильны беспокойство в связи с ростом цен и неуверенность в завтрашнем дне», - заверил Ратас.

Он подчеркнул необходимость в более сильной социальной политике, что обеспечило бы у людей чувство уверенности. «Мы по-прежнему готовы отстаивать повышение семейных пособий и понижение акцизов на топливо, а также считаем необходимым начать обсуждение других мер помощи и подготовку к отопительному сезону», - пояснил Ратас.