Ралли, ремонт и ярмарка: смотрите, какие дороги в Эстонии будут перекрыты с 4 июня

До утра 13 июня будет закрыта для движения часть шоссе Таллинн-Нарва в Силламяэ (184-186 км) в связи с реконструкцией перекрестка. Объезд будет совершаться по дороге Силламяэ - Вийвиконна. Доступ для автомобилей экстренных служб гарантирован.

С 7 до 20 часов в Тартуском уезде будет закрыто для движения шоссе Тарту-Ряпина-Вярска возле Лохква (3-4 км) в связи с гоночными соревнованиями. Для объезда можно использовать местные дороги.

С 7 до 21:30 в Ляэнемаа недалеко от Хаапсалу пройдет второй этап Кубка Эстонии по ралли. В связи с проведением соревнований участки шоссе Рохукюла-Ахли-Ридала (8-12 км) и Ридала-Нигула (2-6 км) будут закрыты для движения. Объездные пути к обоим закрытым участкам обозначены соответствующим образом. Доступ для автомобилей экстренных служб гарантирован.

В Харьюмаа на шоссе Таллинн-Рапла-Тюри у Луйге (7 км) на два дня будет ограничена скорость движения в связи с проведением выставки собак.

В Вильяндимаа на шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме в деревне Вайбла (36-37 км) в связи с проведением XIII рыбной и ремесленной ярмарки ограничена скорость движения и введен запрет на остановку и стоянку по обеим сторонам дороги.

Департамент транспорта просит водителей быть внимательными, соблюдать временные правила дорожного движения и учитывать, что для поездки понадобится дополнительное время. Участки дорог, которые будут закрыты, можно найти на карте на сайте tarktee.ee или, например, в мобильном приложении Waze.

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