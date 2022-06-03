03.06.2022, 17:20
Алар Карис: предложение сформировать новое правительство будет сделано Партии реформ(1)
ФОТО: Ekspress Meedia | Tiit Blaat
Президент Эстонии Алар Карис провел в пятницу в Кадриорге пресс-конференцию, на которой разговор шел о путях выхода из разразившегося сегодня правительственного кризиса.
Выступление Кариса:
"Внутриполитическая ситуация прояснилась, но всё-таки остается еще неясной. Мне по-человечески жаль, что часть министров услышали о решении только из прессы. Далее нужно действовать быстро, Эстонии требуется действующее правительство. У нас крупный кризис с безопасностью, у нас энергетический кризис.
Ошибаются те, кто говорит, что в политике нет ничего личного. Я призываю политиков быть выше личных обид".
Президент Эстонии сообщил, что в первую очередь предложение сформировать новую правительственную коалицию будет сделано Партии реформ.
Дополняется!