Алар Карис: предложение сформировать новое правительство будет сделано Партии реформ

"Внутриполитическая ситуация прояснилась, но всё-таки остается еще неясной. Мне по-человечески жаль, что часть министров услышали о решении только из прессы. Далее нужно действовать быстро, Эстонии требуется действующее правительство. У нас крупный кризис с безопасностью, у нас энергетический кризис.