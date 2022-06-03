Новости Эстонии
03.06.2022, 17:20

Алар Карис: предложение сформировать новое правительство будет сделано Партии реформ

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Latitude59
Latitude59
ФОТО: Ekspress Meedia | Tiit Blaat

Президент Эстонии Алар Карис провел в пятницу в Кадриорге пресс-конференцию, на которой разговор шел о путях выхода из разразившегося сегодня правительственного кризиса.

Выступление Кариса:

"Внутриполитическая ситуация прояснилась, но всё-таки остается еще неясной. Мне по-человечески жаль, что часть министров услышали о решении только из прессы. Далее нужно действовать быстро, Эстонии требуется действующее правительство. У нас крупный кризис с безопасностью, у нас энергетический кризис.

Ошибаются те, кто говорит, что в политике нет ничего личного. Я призываю политиков быть выше личных обид".

Президент Эстонии сообщил, что в первую очередь предложение сформировать новую правительственную коалицию будет сделано Партии реформ.

Дополняется!

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